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00878績效不如它…高股息ETF大黑馬！ 專家：00713這價錢買最划算

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

高股息大黑馬！平均殖利率勝00878，本次配息0.68元，3/16最後買進日你入手了嗎？

00713基本資料

ETF名稱：元大台灣高股息低波動ETF

簡稱：元大台灣高息低波ETF

代號：00713

成立日期：2017/09/19

上市日期：2017/09/27

追蹤指數：臺灣指數公司特選高股息低波動指數（TIP HDMV Index）

2022年總費用率：0.62%

成分股檔數：50檔

配息制度：季配息(3、6、9、12月)

00713指數篩選方式

台灣高息低波指數：

從台灣前250大市值公司股票中，選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票，共計 50 檔。

指數調整頻率：每年進行 2 次成分股審核，分別以 6 月及 12 月的第七個營業日為審核日，審核資料分別截至 5 月及 11 月最後一個營業日。

00713歷年配息狀況（近四年）

00713在於2022/9月改成季配息，並加入收益平準金制度。

2023年3月第一次配息0.68元，最晚3/16(四)前買進可領息。

去年近兩次配息為1.45、1.45元，老牛預估今年每季配0.68元~0.79元之間。

便宜價？合理價怎麼算？

去年10月00713股價最低來到35.5元，近期隨著大盤回穩，股價也回到40元，不少朋友想知道還可以買嗎？

老牛透過殖利率回推的方式，來教如何大家計算便宜價、合理價的位階。還聽不懂沒關係，後面直接算給你看

樂觀版算法

樂觀假設後面三次配息均為0.79元，全年配3.05元

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利3.05元，反推股價為：43.6元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利3.05元，反推股價為：50.8元（合理價）

在「樂觀」假設下：

在43.6元以下買進可領到7%殖利率；在43.6~50.8元以下買進可領到6%殖利率。

悲觀版算法

悲觀假設後面三次配息均為悲觀0.68元，全年配2.72元

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利2.72元，反推股價為：38.9元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利2.72元，反推股價為：45.3元（合理價）

在「悲觀」假設下：在38.9元以下買進可領到7%殖利率；在38.9～45.3元以下買進可領到6%殖利率。

老牛總結

00713近3年績效優異，多頭時漲得多，空頭時跌得少，平均殖利率更勝人氣高股息ETF00878，被稱為高股息ETF的黑馬。但對於想定期定額的小資族，股價和費用率還是較00878高出一些。

本篇採殖利率的角度，樂觀版與悲觀版兩種方式來預測便宜價與合理價在哪裡，若股價在40元以下，應仍屬安全位階，至少可以領到6%殖利率。

老牛仍建議投資人持續追蹤後續股利發放消息，並重新計算樂觀與悲觀位階。千萬要記得「估價才能夠安心買」喔！

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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