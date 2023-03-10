00878領股息還是當房東收租金？ 他：股票變化雖大但人心更難捉摸

國泰永續高股息（00878）和房子之間的關係與抉擇，會有這類議題，是因近期社群媒體新聞上有相關的討論，當真的遇到這些情境時候，大家的選擇會是什麼？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，很多存股族都買了不少的00878，也有投資人會擔心，手中持有這麼多股票萬一00878下市了怎麼辦，也會一併討論00878下市的可能性有多高。

以下為影音內容：

有網友分享，自己在台中租房（房租15K），月薪有10萬，一個月可以存下4-5萬，目前手上現金約有150萬，該直接買房還是存股用股利繳房租？

買房派：認為應該有先求有再求好，覺得股利追不上房子漲價的速度。 存股派：靠股利繳房租才是王道。

只可以拿閒錢去做投資，就是縱使這筆錢全部賠光，短期內也不會影響到日常生活，舉例來說，像房租、保險費、水電費，這種每個月都會繳到的日常支出費用，就不是閒錢。

自己也是偏向買房這派，上述網友的案例一個月可以存下4-5萬，拿來繳3萬元的房貸綽綽有餘，一直在外面租房子也不是辦法；而且所繳交的房租某程度上來說就是在幫房東還貸款，與其幫別人繳房貸，為何不幫自己繳呢？

繳房貸跟繳房租的心情也完全不同，繳房租覺得很煩，每個月賺到的錢就有一部份要分給別人；但繳房貸會比較心甘情願，畢竟房子是屬於自己的。

工作穩定又能付得出頭期款，自己一定是會先選擇買房子而不是租房，給人家的租金都是浪費掉，拿來繳房貸不是更好嗎？

00878下市的風險

ETF下市的原因主要有兩個：

1.規模太小：根據台灣證期局的規定，ETF最近30個營業平均規模低於終止門檻（股票ETF終止門檻一般為1億元，債券ETF一般為2億元）就必須下市。

00878屬於股票型的ETF，截至2月4日00878規模已超過新台幣1500億元，受益人數達:813,397人，這1500億的規模遠遠高於股票ETF終止門檻1億元，所以不用太擔心00878會下市。

2.基金單位淨值跌幅太大：ETF的淨值如果較發行價跌幅太大就有可能下市，台灣證期局規定，最近30個營業日之平均NAV累積幅達90，滿足此ETF下市規定，就必須下市。

00878的發行價為15元，錄影當下（3/3）淨值為17.1元，很顯然高於15元（發行價）；ETF會下市的兩個原因，目前00878都沒有符合。

當房東收租金的優缺點

買房的「優點」，當然房子不會有下市的風險，買了只要有房產證明，就算房子被颱風吹倒，那間房子還是自己的；這當然是房地產比股票安全的地方。

那「缺點」就是與房客的問題還有不穩定的現金流，相較於00878上次為止每一季都穩定配息，所以目前不用擔心股利來源的問題，但要出租房子就必須要找到房客，如果房客只租到這個月，勢必下個月就要找到心的人來租，不然就沒有房租的收入了。

再來與房客的問題，也就是「與人的問題」，有本書的作者有提到自身經驗，自己出租的房子房客在裡面種毒品，還被警察逮捕被懷疑是共犯，自清的過程就花了很多時間和精力，且租客還把屋子的管線都改過，那間房子也等於報廢了，要重新把水電都修一次。

但這筆錢如果拿去投資00878或其他股票，就完全不會有這個問題，碰到跟人有關的事情，就會有這樣的麻煩，所以最初選房客也就顯得格外重要。

結論

很多人說股票變化很大，但人心才是最難捉摸的。

很多存股族會把股票的漲跌看很重，如果真的想把00878當存股標的，那不是應該越跌要買越多嗎？越便宜買起來，殖利率不是更高嗎？更該去看淡漲跌。

投資人會覺得高股息只是「左手換到右手」不值得投資，但如果有填息的話，股民就是實實在在賺到那筆殖利率，沒有填息才是左手換到右手。

00878目前都是有填息的，除了一次花費了76天才填息外，其他幾乎都是一個月內就完成填息的動作了。

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