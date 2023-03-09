00923為0050後進者有何優勢和差異？ 專家：追蹤大盤商品就一個原則

今（8）日有一檔名為群益台灣ESG低碳50（00923）的ETF 新登場，定位為追蹤大盤的市值型ETF，既有「台灣」又有「50」，顯然是衝著台灣50來的。

面對0050這座大山，作為後進者，它具備哪些優勢與差異？這篇文快速給大家統整：

1.ESG低碳版的0050，是台股第一檔表彰「低碳」的市值型ETF 2.單一成分股最高權重不超過20%，不過台積電可以到30% 3.追蹤指數過去5年年化報酬14.9% 4.配息月份為「2月」與「8月」 5.指數每年調整「4次」 6.具備「收益平準金」機制

這檔ETF與0050最大的差異點，主要在「低碳」的特質上。所謂「低碳」，顧名思義就是排除高碳密度的企業，通常與石化、鋼鐵、水泥等傳產有關。

這樣調降傳產股，主要是因為在未來，隨著ESG概念進一步落實強化，資本市場將演變成「污染者付費」。如果是傳統高碳排的企業，經營上也將額外多出「碳稅」、「碳費」等成本，相關費用高了，當然會侵蝕獲利。

所以這檔ETF就是把錢聚焦在「獲利受碳排衝擊較低」的權值股上，在台股，這些企業通常是半導體、資通訊、金融業等產業。於是成分股中，電子比重超過7成，單一檔台積電近3成，其餘有2成是金融股。

看到這裡，不難理解為什麼這檔ETF追蹤的指數過去5年表現會優於大盤，畢竟有7成都是電子股，不過台股本身就是一個科技成分占比偏高的指數，所以這麼配置也算合理。

當然，回到投資角度，我相信很少人會關心碳排議題，大家只希望自己的持股漲不停。但可以預期到的是，碳排放對於企業獲利的衝擊會越來越明顯。所以看待這檔ETF，可以把它理解成「低碳版的0050」。加上配息時間落在2月與8月，和大部分市值型ETF錯開了，可以做為配置上的另一種選擇。

台股近兩年都在下跌，雖然無法預期今年市場接下來會怎麼走，不過這類追蹤大盤的商品就一個原則，買跌不買漲。只要下跌時期有買入，一段時間後通常都會有不錯的報酬。

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