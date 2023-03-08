00878熱銷幫「這三檔」股價保護支撐！ 專家：買ETF還是其成分股？

【撰文・小股東】

ETF00878沒有不好，真的挺好的，我自己也買。00878於2020.07月成立，筆者在2020.09月就開始買了，目前手上仍有16張00878，成本17元。

然而就在我買入後，開始了解00878的內容，發現00878的成份股中，我已庫存持有的相同標的達11檔，且在00878的30檔成份股中與我個人追蹤的個股資源池裡重複的亦有20檔，有67%的重複率。可以說我已經有了我自己的00878，那我還買什麼00878ETF呢？

更有趣的是00878ETF熱烈的銷售量，另方面也成了保護成份個股股價的一項重要支撐力。

以00878前三大成份股來看，如下表：

買進ETF或買ETF成份股之差異在那裡？

一般對ETF的概念不外乎「ETF存在內扣費用」以及「ETF持有一籃子股票」，此二項主要特性。 其實買ETF或ETF成份股有諸多利弊優缺，我們陪讀者一起探討和思索，或許你有更多元的選擇。

先來說說「ETF費用」這件事。

00878成立來三個年度的費用率分別為0.52%、0.57%、0.64% (資料來源:國泰投信網站)。

部份投資朋友會覺得0.6%乃微不足道。其實「金額」這事情，從來都沒有絶對大或小，都是相對的多或少。

在這0.6%的費用中，其實國泰投信只膁我們0.25%經理費，其餘的尚包含:台新銀的保管費、交給證交所的上巿費、指數授權費及會議費用，當然也包含(ETF成份股交易所產生的交易費用)

上述的0.6%，我們可能無感，但國泰投信只賺我們0.25%，投信公司已然樂不可支，此為何故? 假設00878規模再擴大1倍，投信公司仍可使用相同的資源來營運這支ETF，但獲利率卻可增加100%。

對投資人而言，如果你僅投入1萬元，每年自淨值裡內扣的總費用僅60元，但如若投入資產擴大至1千萬，則這費用每年將吞噬你6萬元。其實這筆錢貴與不貴，也並非絶對，因為這是我們把時間留給自己；把錢交給專業經理人，所必須付出的代價。

接下來我們以流程順序來盤點買入ETF00878和買入00878成份股的差異

1.買入的方便性和費用

00878:同一般個股交易方式及券商手續費，很方便。

成份股: 同上，成份股的流動量均有相當規模，零股交易也方便。

2.持有成本

00878: 如上段文案所述，自淨值中被扣除的總費用率，每年均值為0.58%，這筆錢在持有期間會一直存在。

成份股: 個股持有期間則不會產生任何費用。

3.領息成本

00878: 投資人需負擔股息的滙費，每次為10元，一年配息4趟。

成份股: 股息來自各股每年配息，如果買的個股多，滙款總費用將高於ETF。

4.贖回和賣出

00878:贖回的證交稅僅0.1%，券商手續費同買進費率。

成份股:賣出證交稅0.3%，券商手續費同買進費率。

除了上述，買入00878或買入成份股更大的差異在於持股的靈活度

00878每年固定於5月及11月作成份股調整，如若我們自已挑選成份股作買進，可考量個股相對基期來決定進場時間，更可在個股有顯著股價大漲或大跌時作相應的進退。

我們例舉比較激烈的案例如:0056因ETF設立條件使然，在不同階段納入了高股息的面板股及航運股，然而這些股票不具有獲利穩定性，它們是因為某一時段符合「高股息」的條件而被選入指數。當這些成份股股價驟跌時，ETF的機制並不允許經理人即時調節，反而必須承受相應的波動和損失。

這只是背動型ETF的特性，我們一樣認可ETF的定位，然而如果轉換成自已來挑選買那些成份股，不但省卻了持有期間的投信成本，更擁有靈活的選股彈性，買那些、如何比重配置甚或提早將部份個股獲利離場，都由自己決定。長期而言，有很大的機會可享有比原股ETF更佳的利益率。

那麼你究竟是否適合自行買入ETF的成份股呢？這好似一個大哉問

畢竟很多年輕的投資人正沒日沒夜地燃燒生命努力賺錢，健康和時間管理的重要性完全不亞於投資活動。

所以，我們試著把投資人的情境分類來探討投資活動的適合性(以00878ETF和00878成份股作例舉)

第一類: 沒錢也沒時間的熱血青年，但你認同投資理財

建議你，以你目前能力先買入一筆ETF00878，並持續關注它以及理解它的成份股。鎖定你的成本線，儘量在後續加碼買入時買在成本線以下。

再者可考慮每季收到配息時買入成份股中的零股，例如中華電信或金融股。因為這些配息對你而言零成本，更適合買入穩定的大型股作長期持有。

第二類: 能提撥固定額度，例如每月5千或數萬元的投資人

如果你同第一類情境，沒有適當的時間，對個股的認識度也不足夠，那麼你可以同上述第一類情境作操作。

但若你具備投資經驗，則可試著採折衷作法，不追高00878並且加大投資在成份股上。00878成份股都是入選ESG永續經營指數的，其巿場抗跌性佳，適合中長期持有。

第三類: 擁有單筆金額，例如50萬儲蓄或數百萬退休金，並規劃作理財的投資人

這類的資金，我相信多半以安全穩健收息為目標。可搜尋一遍00878成份股，找出相對股價基期在低檔區域的大型股和金融股，對不同產業作均衡的持有。每年領息再作投入，實現複利效果。

列於00878的成份股，都擁有足夠穩定的經營實績，這些企業未來的存續時間也很可能都比你我的壽命更久遠許多。

投資是很有趣的一件事情，更可以讓我們熱血拚搏賺得的每一分錢，都將它們的價值發揮到淋漓盡致。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：買00878! 還是買00878成份股?