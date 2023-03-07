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全民普發6000元怎麼花？這款ETF費用率低 登上熱門關鍵字

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image source：pexels

文／陳羿郿

近期政府計畫全民普發6,000元，針對這筆錢，網友最熱議的話題，莫過於該如何運用這筆額外的「零用錢」？有人打算拿去買心儀已久的電子產品，也有網友想要拿來買零股進行投資。

普發6,000元該怎麼投資？網友提5檔股票

一名網友在Dcard上討論領到現金6,000元後，打算將1,000元自己花用，其餘5,000元買零股存起來，並列出5檔候選股票，包括0050、006208、00878、玉山金跟台新金，猶豫不知道該投資哪一檔？

該問題一出，不少網友紛紛提供意見，「投一票00878」、「如果想要的是成長的話，我個人認為006208或0050都可以，但0050的管理費會高約0.2%左右，而且如果你不是有幾百上千張的大戶的話，流動性問題基本不用考慮，挑管理費更低的006208就行」、「認真回答 006208」、「6000元的話0050也買不到一百股，所以其它的或金融股可試」。

另外，也有網友分享個人6,000元的花用方式，「6000元我想帶自己去吃個好吃的，對我來說這筆錢應該是意外之財，想賺錢我平時會努力」、「買楓之谷」、「你現在拿回來過一陣子又要繳稅了，不要急著拿去幹嘛」、「6000放一輩子也不會破百萬，個人覺得刮刮樂可能比較適合」。

富邦台50（006208）進「費用率低ETF」熱門關鍵字

值得注意的是，想要長期投資ETF，一定不能忽略「內扣費用」（又稱總費用率）。ETF的費用率，不像其他手續費是屬於一次性，而是在投資期間不斷收取，也因此，費用率愈高，對投資本金的影響就愈大。

每一檔ETF的費用率均不相同，有便宜的、也有昂貴的，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/02/23～2023/02/22）「費用率低ETF」的探索概念，出現「富邦台50（006208）」。

每一檔ETF的費用率均不相同，有便宜的、也有昂貴的，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/02/23～2023/02/22）「費用率低ETF」的探索概念，出現「富邦台50（006208）」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

006208半年配息  2022年總費用率僅0.24%

006208追蹤的是臺灣50指數，選取總市值最大之前50家公司，截至今年2月16日，006208成分股前十名為：台積電 47.74%、鴻海 4.53%、聯發科 4.07%、台達電 2.38%、聯電 2.18%、富邦金 1.69%、中華電 1.63%、南亞 1.62%、中信金 1.58%、兆豐金 1.49%。

若依照產業來分別，前六大持股產業為：58.57%半導體、14.2%金融保險、4.49%其他電子、3.89%電子零組件、3.69%塑膠、2.61%通信網路。

006208為7、11月每半年配息，2022年現金股利為2.278，年均殖利率為3.22%。

在費用率方面，與同樣追蹤臺灣50指數的「元大台灣50（0050）」總費用率相比，2022年0050的總費用率為0.43%，但富邦台50（006208）僅0.24%，明顯低了不少，因此，對於計劃小額投資且想省一些管理費的小資族來說，費用率較低的006208更有利長期持有投資。

【投資理財】

建議警語：本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

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