高股息ETF表格／00878與0056績效PK！ 00713更強以「黑馬之姿」來襲

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣高股息ETF兩大人氣王，元大高股息（0056）對決國泰永續高股息（00878）該怎麼選呢？去年改制季配息的元大台灣高息低波（00713）則以黑馬之姿強勢來襲！

以下為影音內容：

目前國內股票型ETF有38檔，裡面高達11檔主打高股息，數量之多...到腦袋打結名字加代號背不起來，就用表格整理來快速認識它們。

高股息能有今天枝繁葉茂德榮景，成為高人氣保證，故事的起源得從元大高股息（0056）說起，它在上市近10年的時間裡孤獨闖出一片天，替學弟妹們打下穩固的基礎，這些年ETF投資越來越熱門，高股息更是佼佼者。

隨著00878大放異彩，目前格局大概能用「2超強+2強」來形容；2022更是一段黃金期，除了一口氣有4位新同學加入（00907、00915、00919、00918），更在股市走空頭普遍交出不錯成績，優異的配息和展現抗跌特性，再一次把高股息規模和受益人數推升到新高峰。

以下就挑規模和受益人數最多的0056和00878，再加上去年改制季配息大成長，近年績效突出的黑馬00713，PK的數據基本上都取自公開說明書，是投信整理的公開資料：

3檔高股息ETF

元大高股息（0056） 成立時間：2007.12.13 上市時間：2007.12.26 發行價格：25元 追蹤指數：臺灣高股息指數

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息一次，選在10月。

指數以「臺灣50指數」和「臺灣中型100指數」市值前150大公司當母體，符合公眾流通量、流動性檢驗，選取未來預測現金股利殖利率最高的50家公司作為成分股。

國泰永續高股息（00878） 成立時間：2020.7.10 上市時間：2020.7.20 發行價格：15元 追蹤指數：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

每年5、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，分別是在2、5、8、11月。

指數以「MSCI臺灣指數」為選樣範圍，考量ESG評級資格、ESG爭議評分資格、規模與獲利性、利率穩健性，再以近12個月年化股息殖利率（占25％），近3年平均年化股息殖利率（占75％）計算股利分數，依分數選前30檔作為成分股。

元大台灣高息低波（00713） 成立時間：2017.9.19 上市時間：2017.9.27 發行價格：30元 追蹤指數：特選高息低波指數（臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數）

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，是在3、6、9、12月。

指數從市值前250大公司中，先依殖利率進行篩選，再考量營運穩定度、權益報酬率、價格動能、股利發送品質，同時納入獲利能力、營業現金流量、波動度等指標，選出前50檔作為成分股。

3檔指數只說了大概，高股息作為策略是選股，各種「策略」那是各顯神通，想弄懂各項指標的意義記得閱讀公開說明書。

0056是台股ETF的一代傳奇，歷史悠久，長久有個國民ETF封號，曾是無數小資族的第一檔持股，而面對後起之秀挑戰，去年底指數改制成分股多了20檔，配息頻率則堅持走自己的路。

00878上市時帶來「季配息」加「收益平準金」機制，正中台灣投資人的心，2022年火箭升空，今年第一次配息又爆衝一波，上市不到三年就扳倒巨人，相信新一代ETF人氣王寶座能坐上一長段時間。

00713是低調大黑馬，主打低波動卻有著不錯的報酬率，去年跟上潮流改季配息又納入收益平準金，果真人氣大提升。

4大指標PK

1.報酬率PK

路遙知馬力，日久見人心；直接把最近10年的報酬表現搬出來比一比。

會用黑馬形容00713，正是因為近3年績效滿優異的，多頭時漲得多，空頭時跌得少，這在之前很少人有預料到。

至於在人氣上大紅大紫的00878，近來的成績正好在中間，屬於多頭時有跟著漲，空頭沒跌太多的穩定類型。

不過整體來說，只有0056成立時間比較長，經歷過景氣循環的考驗，另外2位需要更多年月來證明實力。

2.殖利率PK

對高股息愛好者來說，肯定相當重視配息的多寡和穩定性，存股終極目標是追求不間斷的現金流。

一樣看近10年表現，表上的殖利率是用年均股價換算的，三檔稿股息確實都很「高股息」，殖利率平均來看約在5％、6％左右；其實也能看出一年配4次或1次其實差異不大，單純看投資人喜歡哪種領息模式罷了。

盡管近年大家的錢都發得很不錯，不過0056的故事告訴我們，從長期來看可不一定保證年年都能一帆風順。

3.總費用率PK

ETF本質上是基金，持有的每一天都要付費，這樣隱形的成本會默默侵蝕利潤，不論績效好壞都逃不掉。

00878是三檔中表現最好的，放在國內股票型ETF裡面也是中前段班，0056過去約在0.75％上下，這數字算是普普通通，去年配合指數改制持股擴充到50檔推高了費用率，瞬間成了倒數。

至於00713的高內扣一向飽受詬病，2022年大降一波來到中段班，希望能繼續保持。

4.成分股PK

3檔ETF最大的目標就是追求高股息，不過內在的組成上差異可不小。

這邊把前10大成分股列出來，可以發現0056和一年前相比權重上都有下滑，畢竟多了20檔成分股，而同樣持有50檔的00713權重高低落差就比較明顯，前10大依然有過半的力量。

當然ETF會定期換股，真正的核心是指數，3檔高股息DNA不同，選股策略自然南轅北轍，比起專注研究當下的持股，了解指數選取的方式更重要。

看到持股產業分布，3檔高股息ETF都是電子類占最大宗，其實並不意外，這和台股上市公司產業趨勢一致，從大方向來看，0056改制後納入更多成分股，分散性上確實有些提升但依舊是「最科技」的一檔。

00878和00713產業上較為多元平衡一些，去年市場走空時跌幅也相對小。

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