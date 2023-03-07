有一千萬這時間點不會買房？ 專家「錢拆3份」：買0056或00878

下午有位大大私訊我提出一個問題，他說，他有朋友從家裡繼承了一筆錢，這筆錢可以在新北蛋白區買下一間房子，不過他朋友還在猶豫，到底要投資還是直接買房，想問問看我的做法會是怎麼樣？

如果是用「現在的時間點」來看，房市來到近30年高點，加上現在是升息和高通膨環境，未來的話應該會保守來看，尤其像我這樣逆勢價值投資又保守的人，我自己是不會在這個時間點買房，除非有遇到好的物件，CP值高的話再另當別論。

那我會拿來做什麼呢？因為還年輕，還有本業收入，比起現在的時間點買房，我會先規劃讓它越滾越大！以下是我的3個大方向：

假設這筆錢是一千萬，可以先拆成3份（一份大約是330萬）

第一份「專心做價值投資」，也就是一般艾蜜莉定存股的「選買判控」，但現階段便宜價的股票比較少，閒置資金就可以先分批放在銀行定存，等有便宜價的時候，就可以再來慢慢分批買股票。

第二份「可以拿來買0056」，0056的近10年平均殖利率是4.97%，一年股息是16萬元左右，算是一個月加薪1萬多元，當然股息是要持續再投入，長期複利效果才會好，但我不會就把330萬元一筆投入就去，因為這類的ETF還是要分散價格、時間來買才合理，所以這邊要再分成3-5年期，每個月定期定額投入，或許之後如果有把00878加到觀察名單，那可能也會投資00878。

最後一份就會「買美股和ETF」，其實我原本就有在美股的帳戶定期定額，主要是資產配置達到股債平衡，分開市場、分散風險，所以就再把錢投入到這邊的資金了！

但最後還是建議他朋友，還是回歸到自己的需求面來考量才好，畢竟每個人對於買房的慾望程度和需求都不一樣，像我有說，我比較保守，而且買房也不是我現階段最想做的事情，才會選擇等待有好的價格、物件才會考慮買。

但有些人可能有買房的憧憬，或是真的有看到好物件，又或是結婚所需，這種狀況硬要他拿去投資的話，可能心情也不會開心，甚至會因為心情的關係，影響到長期的投資策略和績效喔！

所以我也有提議，要是還沒有明確的方向，一樣可以先放在銀行短期做定存，給自己半年／一年的時間來考慮，確定自己的需求後再來動用也不遲。

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