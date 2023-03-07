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00878他想買150張但怕會下市！網笑「安啦」卻因1關鍵勸少買點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮一次買進150張00878。（本報系資料庫）
網友考慮一次買進150張00878。（本報系資料庫）

投資理財不易，有網友規劃一次買進150張國泰永續高股息（00878），每季靠配息補貼生活費。不過其他人以去年總鼓利試算，每季股利可得4萬4250元，但是超過2萬元就得扣2.11％的二代健保，因此建議60張買00878，其餘資金購入0050。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「買進150張00878的股票是合適的投資嗎？」他表示，「最近有點想要一次梭哈，直接灌進150張00878的股票，每季就靠這150張的00878來補貼我生活費，但是00878畢竟成立時間不長，不知道風險高不高，雖然目前00878的股利算是穩定的，但是直接梭哈150張00878的股票是合適的投資嗎？00878會有下市或是股利不發的風險嗎？」

其他網友則留言「下市需要低於一億機率趨於0，所以安心放著安穩領股息」、「00878倒了，基本台股也去了90%」、「機率低不代表不會發生，凡事都有可能，下市或配不出息當然有可能」。

有網友建議「用00878去年總股利1.18÷4季=0.295，平均每季股利150,000×0.295=44,250，但每次領超過20,000就要扣2.11%的二代健保，所以60張放00878，其餘放0050」、「年輕的還是比較適合買6208或0050，老了比較適合0056跟878」、「006208+00713+00878」、「有買進150張00878的金額 不如嘗試定期定額市值型ETF，如0050、VTI、VOO、SPY等等 」。

Dcard 理財 ETF 00878國泰永續高股息

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