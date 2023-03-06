00878存到100張…月薪35K花多久可達成？ 他：想辦法增加主動收入

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，一個月的薪水3萬5，已經低於政府統計的國人月薪中位數，若每個月支出還要扣掉房租和生活費，拿省下來的錢拿來存00878，如果要存到100張，要存幾年呢？

以下為影音內容：

存ETF已經成了顯學，去年在PTT上有一篇貼文掀起很大的迴響，有人發問為什麼小資族動不動就是100張起跳的ETF呢？

這位網友認為存ETF的人越來越多，他認為很神奇的地方在於，一堆小資族或公職動不動就100、200張起跳，總覺得哪裡怪怪，比如國泰永續高股息（00878）才掛牌兩年，現在的顯學變成存500張等退休。

1張預估每年1200元的股息，500張等於每年領60萬股息，但是以一張17元的價位計算，本金就需要至少準備850萬，如果能有本金850萬能存股，似乎就不是小資族的範疇了吧！

相信也這樣眾多小資人的疑惑，神人隨便都可以存個幾百張，自己省吃儉用一年頂多10來張。

月入35K的租屋族 一個月可以剩下多少錢再轉去投資？

以一個北漂的租屋族來計算，會有「房租」、「吃喝娛樂」、「通訊交通」。

房租：加上水電費，且不是住「鬼屋」，每個月大概10000元。 吃喝娛樂：包含有限度社交，大概抓9000元。 通訊交通：手機費+交通+返鄉，每月抓4000元。

最後扣掉勞健保還有基本的保險，每月約剩下10000元。

每月1萬投入00878 多久時間存到百張？

1張股價以17元計算，每季領到的領息皆再投入，需要花費多久時間可以存到100張呢？

每月存10000元，第七年會存到50張，第13年會存到100張，而第19年會存到150張；換算成資產每個月存10000元，7年50張資產會到85萬，13年100張資產會有170萬，15年150張的資產會有257萬。

若採用每兩年多投入3000元的方式，等於是被公司加薪後再把錢投入滾動，可以發現第6年會存到50張，第9年會存到100張，第12年會存到150張；換算成資產，6年50張資產會到86萬，9年100張資產會到170萬，12年150張資產會有255萬。

把固定金額且股息再投入，以及每2年多3000元的績效下去PK，可以發現10年過去，固定金額和股息再投入的資產相差了8.6萬；股息再投入和多3000元滾入的資產相差了74.9萬，而固定金額和多3000元滾入的資產相差了83.5萬。

再拉長一點到20年，固定金額和股息再投入的資產相差了37.5萬，股息再投入和多3000元資產相差了352.1萬，而固定金額和多3000元滾入的資產相差了389.6萬。

為何要用00878舉例 存個股不行嗎？

00878已經上市兩年多，經觀察可以發現，規模近1700億，成交量大、流通性高，每季配息穩定，存股有感，投資標的分散，在空頭市場中也較抗跌，年均殖利率是高的在5-6％以上。

若以股價17元來買的話，往下買，當然是越便宜越要買，就能以最少本金賺最高的息。

改存個股當然也可以，個人只選擇有配股票股利的金融股，張數累積較快。

結論

身為小資族要注意，即便現在月薪35K，2年後的月薪不能在原地踏步，不是慈善事業，請快點換公司，人生很短，沒時間跟怠慢自己的公司耗。

打算要逐年遞增投資額度的話，也代表自己的主動收入必須增加，累積到100張00878，1張配1元，1年被動收入也只有10萬，當然要擴大累積不能只有100張就滿足了，本金若不大，也只能杯水車薪。

最後，節流很重要，但開源更重要，可以想辦法增加額外的主動收入，下班後，投資自己培養技術，提高賺錢籌碼，現在是收入感不上通膨的時代，協槓是必須；人的潛力是無窮的，沒有什麼是不可能的。

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