0050傻傻存績效不會差？ 專家：這7年間買投報率不太好

台灣光是上市 ETF 就有 133 檔，除了常聽到的 0050，其他 ETF 也適合長期持有嗎？除了 ETF 的常見操作迷思，進場前可以查詢折溢價資訊，好工具介紹給你。

關於存 ETF，先前有聊過小朋友存 ETF 的風險承受度很高。因為他們有幾十年的時間慢慢存，不用糾結要不要抱股過年，遇到崩盤也可以保持平常心來等，等價位漲回來。

那大人來存 ETF 呢？接下來會講到一些比較基本的觀念，來照顧我的小白讀者。先講結論，我沒那麼建議大人存 ETF，而且很多 ETF 其實風險很高。

上市 ETF 總覽

首先你要知道，ETF 可以分成幾種類型：

第一種是 0050、0056，這些屬於追蹤大盤的指數型 ETF。我在節目中介紹過很多次啦，我作指數波段的時候，就是用 0050 跟 50反一這兩種 ETF。

如果是幫小孩存ETF，也是要存 0050 或 0056 這種。因為這種 ETF 是定期汰弱留強，如果某檔成分股跌到市值不到前50名了，就會被 0050 除名。等於你永遠都是抱著市值最高的前 50名股票，十年二十年都一樣。

關於 0050 好還是 0056 好，我在 EP147 分享（點此前往收聽）過我的看法了，你可以回去複習一下，對於長期存ETF我是怎麼看的。

第二種是主題型 ETF，像是00881台灣5G、電動車這類有主題範圍的 ETF。同樣是看好產業或趨勢來買進，差別是同產業股價各有不同，或是你不想要單押幾間公司，就可以考慮用主題型 ETF 替代。

不過，如果你因為台積電太貴，改用含台積電 ETF 來做替代，等於同時買下了其他我不一定想買的股票，這就不一定是好事。

另外我要提醒你，當然可以看好產業而買主題ETF，但不要想用「存」的，用存的代表你「沒打算賣，跌了還會繼續買」。反之，這些以特定主題為主的 ETF ，多少都有炒作成分，沒人炒作就會停滯，或是下跌很久都不漲。

如果你有印象，以前蘋概股是每年必炒的，但這幾年越來越少人講，股價表現也沒有過去這麼好，就是過氣了。除非蘋果能推出下一個劃時代的產品，不然之後只會越來越無趣。

更極端的來舉例， 20 年最火的主題是個人桌上型電腦，但過了 20 年再來看現在的主題呢？如果現在發行一個個人桌機的ETF，你覺得有人會想買嗎？應該太冷了。

結論是，主體型 ETF 不適合用存的，抱長期不是好事。

最後一種則是新興國家類型的ETF，例如投資印度或越南等國家的類型：

國家型 ETF 除了要看外資對當地股市的評鑑，還會牽涉到當地政府的政策經濟環境這些條件。畢竟是其他國家，你不在當地，一定有資訊落差，有些自營商操作 ETF 也不是長期持有，比較多是做趨勢。

這種ETF也是適合做波段，例如說你可能因為看好印度的人口紅利，所以你可以進場抱個波段。或者看新聞說俄羅斯有戰事，可能有逢低買進的機會，未來可能受益原油持續看漲，所以也想買一下，這都ok。

但是長期持有不妨多想一下，以過去的經驗來看， 20 年前炒作過的金磚四國，長抱 20 年後的績效是遠輸美股的。

結論是，如果是要抱個波段的，三種 ETF 都可以買，反正買進理由消失了就出掉。但要存個十幾年二十年，我只會選擇可以自己汰弱留強的市值型 ETF。

小技巧：ETF 折溢價資訊

ETF 代表的是一籃子股票， 簡單來說，ETF 都有個連結的標的。如果現在這個籃子（ETF）的價格，竟然比這些標的還高，那就是買貴了，也就是溢價。而折價就是相反的意思，ETF 竟然比原始連結標的還便宜，是不是就很划算？

買進ETF之前，你可以用玩股網的ETF工具來評估ETF的折溢價狀況，這很重要。之前很多人買原油 ETF 買到重傷，就是因為當時原油 ETF 溢價過大，所以就算原油都止跌了，但原油 ETF 還可以繼續跌溢價的部份。

這就好像我們做期貨，在遇到逆價差過大的時候，做空就要小心，因為價差只要一收斂，就是往上軋空軋一大段。一樣的道理。

ETF折溢價

你可以看到各個 ETF 的淨值、市價、折溢價，還有把配息跟殖利率都整理給你，資訊是市面上最完整的，你在投資 ETF 前，建議先做做功課。

小孩比大人更適合存 ETF？

那為什麼我一開始說，小孩存 ETF 很ok，但不建議大人也存呢？

因為 ETF 是會暴跌的，即使是 0050 這種 20 年來看是長期上漲的指數型 ETF，遇到股市崩盤的跌幅也會很大，而且漲回來的時間也不知道要多久。尤其是這兩年全世界股市都漲了一倍兩倍，這時候進場存 0050，風險就比別人高。

你把所有積蓄都放進去存 0050，中間出個黑天鵝暴跌五六成，你壓力就會超級大，正常人應該都無法接受資產突然蒸發 50% 這種事，這會讓大人很難抱得住。

反而小朋友因為本金從小小的開始累積，一時暴跌蒸發一半也無所謂，未來日子還很長，只要股市不毀滅，未來還是能持續創新高，心情當然輕鬆。

重點原則：儘早開始！！！

我有跟你說過，我是幫我兩個兒子買0050這種ETF，並且會跟孩子分享績效，教導他們投資理財是怎麼回事，什麼叫做合理的投報率等等。就算一開始買不起 0050，壓歲錢不夠多，那也無所謂，可以買 0056 便宜一點，存幾年再換成 0050 或 006208 就好，重點是要儘快開始。

我知道很多人都有這種沒意義的堅持：現在買不起0050，算了；0056 長期投報率不如 0050，等買得起 0050 再開始。

就算一開始買不起，那就買便宜一點的，就算0056 績效沒那麼強，跟放銀行啥都不做來比也是贏，反正之後再換股就好。

還有另一種人也許適合傻傻存ETF，就是懶得學習更好的投資策略，覺得傻傻存就滿足了。

只是我必須提醒你，你不要看最近台股上萬八覺得傻存台灣50績效也不差，那是最近而已，台股在 2010 到 2016 整整七年都在一個箱型空間裡盤整，這段時間你買 0050 的投報率就不太好，就是每年 3% 左右配息收入而已。

未來會不會經濟又開始停滯，甚至往下，這都沒人能保證的。尤其是在萬八附近衝進去說要存 ETF，風險跟機會成本都不低。

如果你也有考慮到這個點，投資屬性也是比較積極的人，覺得3%、4%的報酬率太少的話，你就不適合存0050，你需要更積極的操作策略。

像是我的終極波段交易策略示範單，一年半的獲利大概是 60% 以上，我一直都有公開示範及說明。或者是加入玩股網社團，學更積極的操作策略，遇到順風行情，獲利至少都有三成以上。

但是就會需要你花點時間去好好學習，本來就沒有什麼天上掉餡餅的事。

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