00878長期績效輸0050…人氣卻更旺？ 專家媽：買市值型錢給兒子領

本周最新數據顯示，國泰永續高股息（00878）受益人數逼近90萬人，這已經是台股最高了。

市值型ETF元大台灣50（0050）成立20年累積65萬受益人，在3年內被高股息ETF的00878給追上，這個現象一度讓我感到困惑。

畢竟像我這種吃到巴菲特口水的人，什麼投資都要講究長線，而眾所皆知，0050這類市值型ETF，在長期持有情況下，績效必定是贏過高股息ETF的。例如持有0050，保守估計10年可以翻1倍，而同期高股息ETF因為每年配了大把現金給投資人，導致留在基金裡頭的錢少了，所以績效必定落後。

然而台灣股民用腳投票，硬是把高股息ETF的00878買成人氣王，說明台灣股民要的不是200萬放10年變400萬，而是投入200萬每個月能領1萬。

本來我對這個現象百思不得其解，怎麼了都沒計算機嗎？直到有一天，股添樂他娘給了答案。

她說：「10年漲1倍？我有幾個10年？漲1倍也是你開心，我又花不到，倒不如配現金來的乾脆。」

兒子當場啞口無言，失去回嘴的動力。

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