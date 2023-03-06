快訊

拉高顏值！「口罩遮三醜」 真的有科學根據

【早晨財經速解讀】台2月製造PMI回升51 復甦期來了？

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

00878長期績效輸0050…人氣卻更旺？ 專家媽：買市值型錢給兒子領

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

本周最新數據顯示，國泰永續高股息（00878）受益人數逼近90萬人，這已經是台股最高了。

市值型ETF元大台灣50（0050）成立20年累積65萬受益人，在3年內被高股息ETF的00878給追上，這個現象一度讓我感到困惑。

畢竟像我這種吃到巴菲特口水的人，什麼投資都要講究長線，而眾所皆知，0050這類市值型ETF，在長期持有情況下，績效必定是贏過高股息ETF的。例如持有0050，保守估計10年可以翻1倍，而同期高股息ETF因為每年配了大把現金給投資人，導致留在基金裡頭的錢少了，所以績效必定落後

然而台灣股民用腳投票，硬是把高股息ETF的00878買成人氣王，說明台灣股民要的不是200萬放10年變400萬，而是投入200萬每個月能領1萬

本來我對這個現象百思不得其解，怎麼了都沒計算機嗎？直到有一天，股添樂他娘給了答案。

她說：「10年漲1倍？我有幾個10年？漲1倍也是你開心，我又花不到，倒不如配現金來的乾脆。」

兒子當場啞口無言，失去回嘴的動力。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 ETF 季配息

延伸閱讀

超值股東會紀念品又要來了 超商商品卡仍是主流

「這兩檔」金融股真正受惠於升息！ 專家：今年股利發放不會縮水

00878為何這麼夯？ 專家「股息隨時間越久領越多」：股價0元以上就是賺的

每月用50％薪水買00878行嗎？ 專家：釐清「三件事」後就剩下對抗心魔

相關新聞

00878長期績效輸0050…人氣卻更旺？ 專家媽：買市值型錢給兒子領

0050這類市值型ETF，在長期持有情況下，績效必定是贏過高股息ETF的。

用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

散戶難投資債券 ETF可成替代方案

想要投資債券卻資金不足？一般認為債券ETF是最佳投資標的！債券投資的金額往往動輒數十萬台幣，對於散戶而言並無法有效分散風險。而債券ETF結合了債券的穩定報酬以及ETF的便利性，再加上新冠疫情到達尾聲，

ETF投資人趕快看！0050、0056追蹤指數季度調整出爐

富時羅素今(3)日公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中，...

ETF優缺點有什麼…績效有勝過基金嗎？ 巴菲特就贏過一場世紀之賭

部分ETF不追求所謂的「超額報酬」，而是以整體指數或產業報酬為主，ETF以同比例或倍數槓桿複製指數或產業整體的上漲和下跌幅度。

00878買愈多愈好？若在意被收補充保費 他算出最多這張數

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，國泰永續高股息（00878）收益人數正式突破88萬人，小資族入手同時，千萬要特別注意，只要持有張數超過ＯＯ張，股利就有可能被吃掉？到底持有幾張00878最划算呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦