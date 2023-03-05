快訊

登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

散戶難投資債券 ETF可成替代方案

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
ETF因為其便利性吸引許多人投資。(Photo by EpicTop10.com on Flickr under C.C. License )
ETF因為其便利性吸引許多人投資。(Photo by EpicTop10.com on Flickr under C.C. License )

想要投資債券卻資金不足？一般認為債券ETF是最佳投資標的！債券投資的金額往往動輒數十萬台幣，對於散戶而言並無法有效分散風險。而債券ETF結合了債券的穩定報酬以及ETF的便利性，再加上新冠疫情到達尾聲，債券的需求不斷上升，市場上債券ETF的需求也因而提升，成為投資好標的。

債券投資難度高

債券除了穩定、利息也比一般銀行定存高出許多，通常被視為和全球經濟環境對抗的投資標的，在穩定的經濟環境下，銀行利息通常較低，利息相對高的債券自然吸引大量投資人買入；相反地，如果遇到新冠疫情，通膨上升導致政府必須升息，債券利息高的優勢消失，投資人就會選擇投入股市或是其他投資標的。

雖然債券因為可以有效避免市場波動以及賺取穩定回報，可算是好的投資標的，其投資的困難度以及投資金額的限制，也讓大多數投資人卻步。

尤其像是台灣債券市場並不發達的國家，通常投資一檔債券最低都是幾十萬台幣起跳，對小型投資人而言就如同把雞蛋都放在同個籃子裡，會把錢拿去投資債券的人少之又少。

ETF

ETF全名為「Exchange Traded Fund」（指數股票型基金），顧名思義就是將不同股票組合，並以股票組合的指數作為投資標的。以台灣為例，比較常見的ETF有0050以及00878。0050是該公司精選的50家上市公司，買0050這檔ETF就如同投資這50家公司。ETF的優點除了可以快速投資多家公司外，也因為手續費相對股票低上許多，許多投資金額較少的散戶也會透過「定期定額」的方式投資ETF。

債券ETF成選項

據《CNBC》報導，因為債券本身的許多缺點，現在市面上也出現許多「債券ETF」，結合了債券的穩定性以及ETF的便利性，再加上新冠疫情趨緩，政府也即將停止升息，債券的吸引力提高，債券ETF的需求自然也就水漲船高。

然而債券ETF並非毫無缺點。證券專家表示，債券本身就存有違約風險，因為債券ETF包含許多成分債券，違約的風險又比單純的債券大，如果其中包含新興市場債或是高風險債的話，違約風險可想而之。

受訪專家也說，因為台灣債券市場並不熱絡，所以即使是在台灣發行的債券ETF，其獲利也都是以美金計價，潛存的匯率風險是投資人必須關注的議題。也因此，是否選擇投資債券ETF還是要考慮其成分債券，以及投資人願意承擔的匯率風險。

圖說:

【更多精采內容，詳見

ETF 利息 疫情

延伸閱讀

基金特蒐／施羅德證券化債券 靚

凱基證券囊括財資雜誌年度四大獎 專業屢獲國際肯定

高評級債ETF 買氣噴發

凱基證奪財資雜誌四大獎

相關新聞

散戶難投資債券 ETF可成替代方案

想要投資債券卻資金不足？一般認為債券ETF是最佳投資標的！債券投資的金額往往動輒數十萬台幣，對於散戶而言並無法有效分散風險。而債券ETF結合了債券的穩定報酬以及ETF的便利性，再加上新冠疫情到達尾聲，

用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

ETF投資人趕快看！0050、0056追蹤指數季度調整出爐

富時羅素今(3)日公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中，...

ETF優缺點有什麼…績效有勝過基金嗎？ 巴菲特就贏過一場世紀之賭

部分ETF不追求所謂的「超額報酬」，而是以整體指數或產業報酬為主，ETF以同比例或倍數槓桿複製指數或產業整體的上漲和下跌幅度。

00878買愈多愈好？若在意被收補充保費 他算出最多這張數

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，國泰永續高股息（00878）收益人數正式突破88萬人，小資族入手同時，千萬要特別注意，只要持有張數超過ＯＯ張，股利就有可能被吃掉？到底持有幾張00878最划算呢？

00919一個月「飆」漲了7％！ 專家：短時間內就從15漲到18元

誰說高股息就沒有飆股？過完年後的2月份，就以群益台灣精選高息ETF（00919）漲幅最大，達+7％！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦