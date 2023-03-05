散戶難投資債券 ETF可成替代方案

想要投資債券卻資金不足？一般認為債券ETF是最佳投資標的！債券投資的金額往往動輒數十萬台幣，對於散戶而言並無法有效分散風險。而債券ETF結合了債券的穩定報酬以及ETF的便利性，再加上新冠疫情到達尾聲，債券的需求不斷上升，市場上債券ETF的需求也因而提升，成為投資好標的。

債券投資難度高

債券除了穩定、利息也比一般銀行定存高出許多，通常被視為和全球經濟環境對抗的投資標的，在穩定的經濟環境下，銀行利息通常較低，利息相對高的債券自然吸引大量投資人買入；相反地，如果遇到新冠疫情，通膨上升導致政府必須升息，債券利息高的優勢消失，投資人就會選擇投入股市或是其他投資標的。

雖然債券因為可以有效避免市場波動以及賺取穩定回報，可算是好的投資標的，其投資的困難度以及投資金額的限制，也讓大多數投資人卻步。

尤其像是台灣債券市場並不發達的國家，通常投資一檔債券最低都是幾十萬台幣起跳，對小型投資人而言就如同把雞蛋都放在同個籃子裡，會把錢拿去投資債券的人少之又少。

ETF

ETF全名為「Exchange Traded Fund」（指數股票型基金），顧名思義就是將不同股票組合，並以股票組合的指數作為投資標的。以台灣為例，比較常見的ETF有0050以及00878。0050是該公司精選的50家上市公司，買0050這檔ETF就如同投資這50家公司。ETF的優點除了可以快速投資多家公司外，也因為手續費相對股票低上許多，許多投資金額較少的散戶也會透過「定期定額」的方式投資ETF。

債券ETF成選項

據《CNBC》報導，因為債券本身的許多缺點，現在市面上也出現許多「債券ETF」，結合了債券的穩定性以及ETF的便利性，再加上新冠疫情趨緩，政府也即將停止升息，債券的吸引力提高，債券ETF的需求自然也就水漲船高。

然而債券ETF並非毫無缺點。證券專家表示，債券本身就存有違約風險，因為債券ETF包含許多成分債券，違約的風險又比單純的債券大，如果其中包含新興市場債或是高風險債的話，違約風險可想而之。

受訪專家也說，因為台灣債券市場並不熱絡，所以即使是在台灣發行的債券ETF，其獲利也都是以美金計價，潛存的匯率風險是投資人必須關注的議題。也因此，是否選擇投資債券ETF還是要考慮其成分債券，以及投資人願意承擔的匯率風險。

圖說:

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