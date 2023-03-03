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元大AAA至A公司債ETF 3月16日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大投信長期專注於全方位投資理財解決方案，引導資金前進優質資產，旗下主被動基金元大AAA至A公司債（00751B）2023年度第一次季配息公告出爐，將在3月14日公告確定配息金額，3月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在3月15日前買進並持有都可參與。今年以來債券市場ETF火熱，交易量同步放大，指標級美債ETF與投資等級債ETF日均成交量皆破萬張，年化配息率達4%至6%不等，提供高股息ETF外的不同收益選擇。

2月16日以來美國陸續通膨數據陸續開出，各項指標皆高於市場預期，市場喜憂參半，股市劇烈震盪，債券ETF申購卻火熱，統計今年以來全體ETF淨申購，指標級美債ETF與投資等級債ETF分別獲171億元、118億元淨申購，創立歷年最新紀錄。

元大AAA至A公司債(00751B)研究團隊表示，投資等級公司債顧名思義，是由體質良好的大型企業所發行的債券，長期平均違約率接近零，價格走勢與美國公債高度相關，以歷史經驗來看只有在發生重大系統性風險時，才會出現明顯偏離，而殖利率則相對美國公債為高，提供更好的收益性。債券ETF更有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費*，是集合固定息收及眾多優勢的產品。

目前元大AAA至A公司債(00751B)的持債包括跨國電商亞馬遜(Amazon)、美國最大上市石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)、金融巨擘摩根士丹利(Morgan Stanley)等，皆為高信評的知名企業，總持債檔數近300檔，多數債券權重在1%以下，相較持有單一公司債有更好的風險分散性。

元大投信指出，現階段已進入緩升息的後通膨時期，債券的穩定收益特性具投資吸引力，且長天期債券未來還有價格反彈空間可期，對於債券信評有高度要求，又想領債息的投資人，元大AAA至A公司債(00751B)是很適合標的。近期國際大型資金也同步加碼投資級債，「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)旗下基金管理公司最新F13報告揭露，其上一季買進2.55億美元的投資級債券ETF，現為該公司的第3大投資部位。

同時債券ETF具有季配特色，元大投資級公司債(00720B)、元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B)三檔產品配息時間正好錯開，不少喜愛現金流的投資人也選擇三檔債券ETF配置組合，打造全年月月穩定領債息的配組。

元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。投資人可至元大投信官網ETF專區申請ETF數位帳單，即可透過email收到數位對帳單，提升查詢配息及保存資料便利性。

債券ETF ETF

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