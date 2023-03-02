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「複利」為成功蓄積...鍥而不捨將報酬投入！ 專家：存股需要累積

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

關於複利效應，我ㄧ直很喜歡《原子習慣》中作者舉的小例子：

曾帶領球隊奪下5次NBA總冠軍、榮獲3次年度最佳教練的馬刺隊總教練Gregg Popovich，在他任內二十幾年來，馬刺隊的球員休息室總是掛著社會改革家雅各．里斯說的一段話：

「當一切努力看似無用，我會去看石匠敲打石頭。可能敲了一百下，石頭上連一條裂縫都沒有，但就在第一百零一下，石頭斷裂為兩半。然後我了解到，把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一次敲擊。」

籃球技術精熟需要苦練，每天持之以恆的練習猶如天天敲擊石頭一般，看似無用，實則每個動作都是在為自己的成功蓄積實力。沒有日日努力不懈的敲擊，也不會有將石頭劈成兩半的一日。

複利也像敲石頭

存股也是一樣，看似平凡的年化報酬率，只要年年鍥而不捨地持續投入，終能盼到結實纍纍的一日。假設每月2萬投入存股，以年化報酬率5%計算：

1年本金24萬，5%本利共25.2萬，比本金多1.2萬

5年本金120萬，複利5%約139萬，多19萬

10年本金240萬，複利5%約317萬，多77萬

15年本金360萬，複利5%約544萬，多184萬

20年本金480萬，複利5%約833 萬，多353萬

25年本金600萬，複利5%約1203 萬，多603萬

26年本金624萬，複利5%約1288 萬，多664萬

由上試算可知，5%獲利第一年只有1.2萬元，彷彿剛敲第一下的石頭般，看似無用；後來隨著時間流逝，歷經10年、20年，到了第25年時，已能滾出大於本金的獲利(603萬）；再至第26年，複利滾出664萬，等於每多滾一年便多出61萬的獲利，此時每敲一下石頭，其影響力已是舉足輕重，令人無法忽視。

萬丈高樓平地起，每個看似無用的累積，都是幫助自己更上層樓的基石，與大家共勉之！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股息 年報酬 複利

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