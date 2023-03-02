幫小孩存股怎麼選？網點名狂推0050：台股存亡指標

有些父母會從孩子小時候開始為兒女理財存錢，一名網友打算替幼稚園、國小的兒女每月定期定額投資，「只存不賣、股息不會再投入，該選006208或00713？」，不少人支持006208，也有很多人點名推薦0050，直言「如果0050崩了，其他ETF也好不到哪去」。

一名網友在PTT詢問「給小孩的ETF存股建議」，他表示「小孩還在幼稚園、國小階段，如果想幫他每月定期定額，只存不賣、股息領了也不會再投入，就是一個放生佛系存，出社會後交給他們自己決定用途，006208、00713建議哪個好？個股不考慮」。

其他網友則多支持006208，留言「我是小朋友會想選006208，至長大回頭看績效不會離大盤太遠」、「878或6208分散風險」、「買0050、6208 再搭00878、0056、00713分散風險」、「6208遠大於878」、「006208 無腦定期定額，小孩大學畢業會感謝你」、「6208、VTI、VT三個各三分之一」、「6208內扣比50低一些，長期持有似乎好一點」。

另外還有許多人推薦0050，留言「0050、sp500」、「0050+0056，看哪個在合理價、低價定期定額買，價格太高停手，且0050優先」、「0050崩了台股就烙賽了啦，買50就是跟台股共存亡」、「VOO+0050」、「朋友幫幼稚園小孩存0050」。