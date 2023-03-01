00878、0056、0050股息沒有再投入可以嗎？他：這檔要300年本金才翻倍

國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）和元大台灣50（0050），領到的股息，需不需要再投入回去，有投入和沒投入，績效會差多少呢？

剛好最近00878要分發除息的現金股利，YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，存股需要注意的事項，從年化報酬率、平均殖利率和資本利得率（價差）做計算，且用「72法則」來做判斷。

以下為影音內容：

00878、0056、0050這三檔高人氣ETF領到的股利；近期00878剛除完息，有參加的投資人將於3月22日收到每股0.27元的現金股利，有投入回去跟沒有投入回去，績效會差距多少？

同時也幫投資人比較一下，高股息ETF和指數型ETF，股利有沒有再投入，對哪一檔的影響比較大。

年化報酬率就是將「投資年限」也計算進去，轉換成一年可以得到的報酬。

再來看平均值利率的部分，殖利率就是：現金股利÷股價，再取百分比。殖利率越高，代表每一元可以領到的股息越多。

（舉例：A公司的股價100元，這次配發5元的現金股利，5/100再取百分比=5％）

而「資本利得」就是股價的價差。

（舉例：當股價從20元漲到25元，那資本利得就是5元；資本利得率就是5/20再取百分比=0.25％）

總結就是，ETF整理的表現，會等於領到的股息再加上股票的價差（資本利得）；單就上圖看下來，可以發現0056的年畫報酬5.33％中，平均殖利率5.09％，佔了很大的比重，也就是資本利得率只有0.24％；這代表00056蠻大一部分是靠股利支撐它的報酬率的，長線來看可以股價是原封不動的。

其實很合理，因為0056是高股息ETF，但一定會有人有疑惑？00878也是高股息ETF，怎麼資本利得率會這麼高？00878股價價差會這麼大的原因，猜測應該是才上市2年多，比起成立15年的0056算是「新同學」，時間軸拉長一點，相信00878的資本利得率應該會慢慢減少，會和0056很相似，長線來看股價會變得沒什麼波動。

沒波動的意思，並非「不會漲也不會跌」，而是股價漲上去又跌下來，跌下去又漲上來；長期來看，股價就是橫在中間這條線上上下下。

0050的資本利得率是三檔裡面最高的，這也是很合理的，因為它本身是指數型的ETF，報酬率本來就是靠股價的價差再做支撐的。

股息有沒有再投入績效會差多少呢？

以下會使用72法則還做判斷，72法則可幫助快速計算出所投資的標的物，需要經過多久的時間，才能讓我們的本金翻倍呢？

72法則（計算本金翻倍的時間）公式一：72÷年化報酬率=本金翻倍的時間 72法則（計算報酬率）公式二：72÷本金翻倍投資時間=年化報酬率

今天只會用到公式一。

舉例：假設有一投資標的，它的年化報酬率是8％，套用上述公式72÷8=9，代表只要9年的時間，資產就能翻倍。

領到股息不再投入

00878：3.33％（資本利得率）；72÷3.33=21.6年（本金翻倍的時間） 0056：0.24％（資本利得率）；72÷0.24=300年（本金翻倍的時間） 0050：4.81％（資本利得率）； 72÷4.81=15年（本金翻倍的時間）

領到股息再投入回去

00878：7.49％（成立至今的年化報酬率）；72÷7.49=9.6年（本金翻倍的時間）

0056：5.33％（成立至今的年化報酬率）；72÷5.33=13.5年（本金翻倍的時間）

0050：8.08％（成立至今的年化報酬率）； 72÷8.08=8.9年（本金翻倍的時間）

結論

看到上圖，00878股息沒再投入需要21.6年本金才會翻倍，而有則僅需要9.6年即可。

0056如果沒有本金再投入，就需要300年的時間本金才可以翻倍，300年恐怕是要留給後代子孫了；但如果把領到的股息都有乖乖的再投入回去，那只需要13.5年的時間，本金就能翻倍。

0050沒有股息再投入，需要15年的時間本金才能翻倍，但每年都有把領到的股息投入，只需要8.9年就能讓本金翻倍。

這裡還是要強調，00878看起來那麼完美，既可以賺股息還能賺價差，是因為才上市兩年多，資本利得率不是那麼準確，因為正常的高股息ETF時間軸一拉長基本上就會像0056一樣，沒什麼波動性，最終都是靠股息再支撐報酬率而非價差。

看到上述數據即可得知，投資高股息ETF，股利有沒有再投入會差很多，0056就是300年跟13.5年的差距。

指數型的ETF，看0050就知道，股息有無再投入是15年和8.9年的差距，雖然還是有差，但比起高股息ETF的差距，指數型的ETF相對來說，股利有無再投入的影響相對就沒那麼大了。

總之，股息再投入對於所有ETF都是好事，可以縮短本金翻倍的時間，但高股息ETF比起指數型ETF，更是種股息有沒有再投入回去這件事情，這是很多存股族沒有意識到的問題。

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