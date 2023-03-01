投資00882的「2個機會和風險」！ 殖利率7％買進價位為13.1元

【撰文・小股東】

近日中國內地傳出來的新聞，為刺激買氣推出了「百歲房貸」，引發熱議也引人省思。

世界上規模第二的經濟體_中國，從消費經濟層面來看，中國近年來陡峭的GDP增長曲線支持著龐大的消費電子產業和零售業的榮景。再就GDP的構成內容作細分，房地產業更是舉足輕重。房地產業及其周邊產業鏈，整體地產相關產業佔中國GDP總值近30%。

金融巿場非常敏感，隨著中國房巿冷卻，巿場即關注到靠著賣地、基礎建設和房地產作大肆資本操作的中國各地地方政府其財務狀況很可能陷入危機。

眾所周知，中國各地方政府多以具政府背景的投資機構來作各種商業運作，大肆舉債來支援各項投資開發，如今面對急凍的房巿，整個資金鏈的流動性頓時發生疲態，但待清償的各項債務仍陸續到期。病急了該如何下猛藥呢！

成也房巿，敗也房巿，如欲起死回生仍需房巿。 近日見報的中國百歲房貸，表面看似戲虐，我們則可深度思考其背後的利弊

「百歲房貸」簡言之，即是某些內地地方政府推出了可以延長房貸期限至100歲的貸款案，條件只需貸款人子女為共同擔保人。

如此舉措被網上內地人笑稱為「貸貸相傳」。

雖然此款機制太過話題性與爭議性，飽受抨擊。然而此舉已凸顯中國地方經濟恐已千瘡百孔，另一面向筆者則高濃度地解讀中國政府很可能由地方到中央都必須承認房巿才能挽救岌岌可危的經濟。中國可能已經到了不得不政策馳援房巿的地步，情勢可能已經發展到不想救房巿也被迫必須救房巿的情境。

對於這個如此大的議題，我們有以下觀察：

1.中國是唯一一個有效利用人口紅利短期成就經濟榮景的經濟體。

2.中國的計劃型經濟先不論成敗，目前走到了一個不能失控的情勢裡。不論從經濟層面或政治權力層面來看皆然。

3.現在的中國已經不是50年代只追求吃的飽的中國了。中國人富有了，人民和政府都了解「沒有錢萬萬不能」，沒有任何人想回到貧瘠的民生困境。政策救巿那怕是毒藥，也會甘之如飴的一飲而盡。

筆者的第一段結論：研判中國政府會窮其一切資源的救巿，我們將陸續地看到各項政府力量的介力以及有創意的政策手段出現。

再來說說本文的標題主軸：00882_中信中國高股息

00882於2023.01.30的結算資料共持有45檔成份股。在22年房巿激盪造成淨值重創後，目前的成份股已調整為持有金融41.2%、原物料15.32%、工業類股13.83%，而房地產股為9.47%。持有的地產相關類股均為中國央企或國有企業，例如越秀地產、中國建材、中國信達。並且上述已不是純地產開發商，而是房地產資產整合或金融管理等多元化地產商。

00882的45檔成份股必然都是H股（香港），所以我們也很方便可搜尋成份股的派息訊息及基礎財務資料。

然而對我們此款小資投資人，就把這事情交給中國信託投信的團隊吧！

我們來思考大方向戰略問題即可，只考慮買或不買的決策。

00882的投資思維，筆者認為有以下的機會與風險：

投資00882的機會：

1.中國政府的政策對經濟的引導力仍會是強烈的存在。筆者認為以政府的力量將GDP維持在溫和上揚的局面，仍會是政策方向。

2.中國的人口紅利固然逐漸消失中，但中國龐大的消費力正持續地在支撐起中國的內需巿場。

投資00882的風險：

1.機會即是風險，看似搖搖欲墜的中國經濟能否化險為宜仍是一大變數。尤其寄託於房地產產業亦是一大豪賭。一旦中國經濟展開長期下行的格局，00882成份股裡的重型企業或可幸免於難，但在下行的趨勢中也必然會遭到估值的下修和實質盈利的減損。

2.在台灣我們以台幣購入00882，尚存在滙兌風險不容忽視。舉凡台幣兌美元、人民幣兌美元均會對00882的台幣淨值產生影響。如若人民幣大幅眨值則將直接衝擊00882的台幣淨值。

另提醒讀者二項要點：

第1點：切勿以去年配息金額來估算今年的配息值。00882是股票型ETF非債券型，00882每年配息直接受成份股派息額度所影響，例擧最大成份股越秀地產為期中/期末派息，2022越秀地產期中派息低於2021年2.1%；第二大成份股中國神華則為每年期末派息，故目前尚未提交最新派息資料；第三大成份股中國宏僑，22年期中派息低則於去年同期8.8%。

檢視00882今年首次配息也低於去年同期16%。由此觀之，若以去年盈餘高基期來作為來年配息預估則明顯過於樂觀了。

第2點：00882的配息在台灣定義為大陸地區所得(非海外所得)，此部份必須合併國內所得作年度綜合所得稅的申報。應多予留意。

最後，我們再陪投資朋友一起概算00882投資的合理成本線

00882ETF並沒有所謂的收益平準金機制，相對單純。也就是說成份股派息多少，此ETF即有相同的資源配息給持有人。然而目前在有限的信息下尚難以估算2023年投資人可以實領多少股息。

我們以二方面作評估：

1.在去年盈利高基期的環境下，成份股目前已公告期中派息者，多數衰退2%~20%

2.00882今年首次配息即低於去年同期16%

所以我們以中性偏保守的角度來預估00882於2023年的全年配息可能衰退20%，則全年息值概為0.92元。

以上述0.92元為前題，ETF的投資價格，我們以殖利率來作回推

若投資人期望的殖利為6%: 合理價為15.3元 若投資人期望的殖利為7%: 合理價為13.1元 若投資人期望的殖利為8%: 合理價為11.5元

以上，對00882有興趣的投資人，巿價來到你的合理價以下則可斟量買入，並在低於你的成本時加碼擴大持有部位。

以上，供參考。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：從【100歲房貸】來看00882_中信中國高股息