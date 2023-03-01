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新市值型ETF要來啦！00922擁「三大特色」：指數9年累積績效勝大盤

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台股。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，如果你對台股市值巨大的龍頭標的有興趣，可以來認識這一檔，一次網羅市值領袖級企業、號稱是市值型2.0版的ETF，「國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)」，證券代碼00922。

以下為影音內容：

截至今年1月，台灣上市公司有951家，而上櫃公司有807家，加起來就是1758檔股票。

這數量對多數股市投資人來說，光是想粗淺認識就非常不容易了，更何況下手前還得做功課、努力去了解、深入去分析。

剛開始接觸股票的「閱讀研究期」，記得有不少財經老師、雜誌推薦新手，可以先從各產業的龍頭股和市值高的大型股開始認識，這些企業之所以能成為台股領袖，往往是經營成果佳、業績優秀、交易活躍、知名度高又有代表性。

這樣一來研究股票的範圍瞬間縮小許多，不用再大海撈針啦！但現在有更聰明、更分散風險的投資方式，用ETF就能包下一籃子的股票。

如果對台股這一群市值巨大的龍頭標的有興趣，那麼可以來認識這一檔，一次網羅市值領袖級企業的ETF，國泰台灣領袖50ETF（00922）。

國泰台灣領袖50ETF（00922）

募集時間：2022年3月8日至3月10日

發行價格：15元

追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index）

每年5月、11月進行成分股的審核與調整，1年配息2次，會是在3月和10月進行除息。

MSCI台灣領袖50精選指數，以「MSCI臺灣指數」（MSCI Taiwan Index）成分股為選樣範圍，經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數篩選後，先計算綜合分數，再排出權重，取前50大股票為成分股。

白話來說就是，指數想找出具有市值代表性、獲利穩定，且符合低碳轉型的50檔領袖企業。如果想弄懂相關的分數計算，記得閱讀公開說明書。

00922即將募集，15元的發行價格方便小資族入手，經理費方面，如果規模達50億以上，0.2％這數字在台股ETF中算是蠻有誠意、有競爭力，至於總費用率如何？就要等完整年度出來再評價了。

配息上則是一年配發兩次，不過基金成立日起滿90天才會進行收益分配決定，所以00922第一次除息最快是10月。台股一般的除息旺季是在6到9月份，所以剛基金領完股息之後，接續在10月就進行除息，不需要再等到年底，在市值型的台股ETF中，也算是蠻有效率的。

00922三大特色

1.追蹤指數9年累積績效勝大盤

對投資人來說，肯定會好奇這一檔ETF的報酬率表現怎麼樣，雖然00922還沒上市，不過我們可以觀察他所追蹤的指數。

「MSCI台灣領袖50精選指數」起始日是2013年11月26日，既然是主打市值型，那麼對手就找台股績效守門人台灣加權指數，從圖上可以發現，MSCI台灣領袖50精選指數可以說是一路領先，最終在超過9年時間比拚中，繳出將近86％的報酬率，足足領先大盤有14.52％之多

2.追蹤指數獲利動能強

既然這檔ETF鎖定是一籃子領袖級企業，那麼台灣這群龍頭股在獲利的表現上怎麼樣？

一樣參考「MSCI台灣領袖50精選指數」，檢視2021年第四季、2022年第一季、第二季、第三季，共四個季度的成績單，可以發現這一群市值巨大的成分股陣容和台股大盤成分股做比較，在獲利率上更為優異。

3.成分股與產業配置，更看重「轉型能力」，而非依據碳指標「直接排除」

00922在持股和產業配置上有什麼樣的特色呢？一樣可以從指數看出一些端倪。

看到前10大成分股，表上這些都是台灣投資人耳熟能詳的龍頭企業與加權指數相互對照，能發現前三大持股是一樣的，前10大中有6檔重疊，至於「MSCI台灣領袖50精選指數」的另外4檔，也在大盤權重第11到21名這區間，印證了前面的介紹，00922會是一檔以市值為主的ETF，再加入低碳轉型分數因子微調；也就是說，低碳轉型付出許多努力的公司，在指數裡面的權重就比加權指數裡來得高。

這裡就可以看出，為什麼00922主打是2.0版的市值型ETF。

接著看到產業配置層面，「MSCI台灣領袖50精選指數」相較台股大盤來說更聚焦在資訊科技、金融等。

在應對在低碳轉型風險上，比較具有能力的標竿產業，而另一方面，在碳排放較高的原材料、非核心消費工業等產業配置權重就會較低，但也不是直接排除。

簡單來說，「MSCI台灣領袖50精選指數」更看重的是「轉型能力」或「相對轉型表現」並不是依據碳指標就將某些產業「直接剔除」，畢竟以台灣的經濟型態來說，各種產業均衡發展還是有實際的需要。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 MSCI

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