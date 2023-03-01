每月用50％薪水買00878行嗎？ 專家：釐清「三件事」後就剩下對抗心魔

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聯合新聞網／ 玩股網
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【撰文・老杯杯】

前陣子，分別與一位年輕朋友與一位長輩聊了一下；這次，先來聊一下年輕人的部分：

他是一位20多歲剛出社會的年輕朋友，收入不錯，之前投資股票，但被套牢。

發現自己不適合做價差，現在改定時定額，每個月拿一半的收入投入00878；希望能夠替自己加薪，甚至未來可以早點退休，因為不知道這樣做是否ok？所以來問問看我的想法…

以下，是我給他的回答：

首先，答案是「我不知道」！

因為不知道你的財務狀況（資產負債收入支出），還有你的投資目標；所以，我沒法給任何實務上的建議。

如果現在用的方法你覺得適合你，我覺得沒有問題，畢竟在年輕時，定時定額把自己的收入保留下來投入資產，我覺得真的是一個很棒的開始。

當然，儲蓄率越高，速度一定越快（我自己剛出社會的儲蓄率是90％）至於能夠承受多少風險，以及後續要怎麼走，這個每個人不一樣，就按你能力範圍內走就好；至於00878與006208我因為沒有研究，這邊沒法提出想法。

但，看了你的敘述，我有三個小小的建議，分享給你，參考看看：

1、好好確認一下目標

拿我自己來說，就是財務自由。

其它的所有努力，都是為了這個目標前進，而為了實現這個目標，我必須確認我想要的生活是什麼樣子的，以及這樣的生活需要多少錢。

你可以思考看看，你的目標究竟是什麼，是賺到一個數字？還是建立被動收入系統？什麼時候達成呢？現在離這個目標有多遠？有沒有達成目標的可能性？

如果有，該如何努力？

如果沒有，需要調整目標嗎？怎麼調整？

先確認這個目標，你會比較知道自己到底在忙什麼。

2、學習如何讓錢滾錢

如果你跟我一樣，最終的目標是財務自由，可以先把目標設定在「被動收入>支出，外帶2年緊急生活預備金」的部位

假設我一年的支出是50萬，那麼我需要1100萬元，1000萬投入在年投資報酬率5％的標的上（這個台股很好找），100萬元是緊急生活的預備金（這個越多當然越好）

下一步，就是學會如何讓自己的資產成長到1000萬以上。

也就是學會如何讓錢滾錢的方法：「建立策略→照表操課→擴大資產→用資產產生被動收入」

雖說有一段的時期目標是放在擴大資產上，但是最終的目的，仍是建立可實現財務自由的現金流系統。

你呢？你現有的投資策略是什麼？想要投資的商品是什麼？

是建立在基本面、技術面、消息面、籌碼面、還是其它？是否具有可行性以及正報酬率？

建議可以把自己的投資策略寫下來，並持續修正補強，長期累積下來，會有幫助的。

3、風險控管

我當初是告訴自己，三十歲之前都可以重新開始，所以我比較敢冒風險，但也是控制在可接受的範圍內，持續的讓自己待在市場中。

所以，除了千萬不要借錢買股票，以及用賣白粉的風險賺賣太白粉的錢之外，務必確認一下，你可以接受的最大風險是什麼，也就是，你能夠賠多少

先確認這件事，並在資金控管以及風險控管上，盡量在這個範圍內控制損失，同時做好，如果超出這個範圍，甚至全賠光時，你不會一次畢業的準備。

小結一下，建議你可以先釐清：

．你的目標為何？現在離目標有多遠？

．你的投資策略為何？也就是能否簡單列出選股、進場、加碼、減碼、出場（停利/損）的條件？是否具有正報酬率？

．確認你能接受的最大風險為何？如何控管它？發生了萬一你怎麼辦？

釐清這三件事後；其它的，像是投資什麼商品之類的…都將是比較枝微末節的事；接下來最大的功課，就只剩與自己心魔的對抗而已（多投資幾年你會懂我在說什麼）

將以上拉里拉雜整理出來給那位朋友的三點想法，分享於此。希望能夠讓與那位年輕朋友一樣，同為新進踏入市場的朋友們，得以思考這些可能在進入市場時，不會有人提醒的問題，並在找到答案後，往自己的方向前進，實現財務的目標。

做個筆記，留個紀錄，希望對大家有幫助了！

◎本文內容已獲玩股網授權，未經同意禁止取用轉載；原文請點此

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