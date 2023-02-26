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小資族瘋ETF 刷起「存債感」

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
債券ETF因價低息高，吸引投資人愈跌愈買，今年來六檔送件追加募集。（本報系資料庫）
債券ETF因價低息高，吸引投資人愈跌愈買，今年來六檔送件追加募集。（本報系資料庫）

2020年資金大放水吹起的小資存ETF風，尤其人潮流入高股息商品；如今債券殖利率反彈至與高股息不相上下的水準，投資人也紛紛刷起存「債」感，全台瘋債券下，也將不再讓高股息商品專美於前。

聯準會升息進入末升段，鎖定高收益加上資本利得空間可期，沉寂已久的債券今年一掃疲態，儘管短線因美國經濟數據佳，聯準會官員接連放鷹，美國公債殖利率走升，反映升息終點可能延後預期，伴隨債市大跌，國內掛牌相關債券ETF卻積極放量，顯示出債券ETF買氣因價低息更高，投資人愈跌愈買。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

買盤積極不墜，根據投信投顧公會資料顯示，2023年開年至今，不過短短兩個月，一共六檔ETF等送件追加募集，包含元大美債20年、中信優先金融債、中信投資級公司債、元大投資級公司債、中信高評級公司債、凱基金融債20+，同期間內海外股票僅有一檔富邦越南送出追募，再度顯見債券投資的高人氣。

中國信託投信積極耕耘債券市場，今年追募商品就包下一半，其中中信高評級公司債和中信優先金融債是目前唯二檔月配息債券ETF，每月領息打中投資人的心，中信高評級公司債規模攀高至775.01億元，成功躋身市場第二大，第一大是群益10年IG金融債814億元。

債券人氣王元大美債20年，人氣也扶搖直上，最新來到7.8萬人，穩居債券ETF第一大；今年來增加2.7萬人，也是債券ETF之最。元大投資級公司債規模首度跨過500億元關卡。

債券ETF具備三大優勢：首先，債券ETF收益來自境外所得，相對有稅負優勢；第二，為一年多配，有利投資人打造穩健現金流；第三，投資人滿手股票ETF，納入債券ETF有利資產再平衡。如今投資債券ETF成為全民運動，交投火熱也造成市場價格與淨值偏離，近期不少標的都有出現較高溢價情況，然買溢價商品會吃掉報酬，建議投資人操作上要留意折溢價幅度，最好幅度在1%內。

針對後市投資，元大美債20年研究團隊建議，近期債券殖利率上揚，在美國仍有持續升息可能性，殖利率還有走高機會，因此債券ETF投資人可參考美債殖利率走勢，依個人對息收水準接受度作為進場依據，選擇美債或投資等級債ETF分批增持為宜。

中信優先金融債經理人張瓈尹表示，近期債市吸金強勁，全球投資等級債資金流入迎來連續六周淨流入，可見資金紛紛移轉到評價面佳、風險低的投資級債。

債券ETF ETF

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