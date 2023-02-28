想靠00878加薪…但沒那麼多錢怎辦？ 專家：「三條件」滿足快速存

【撰文者 張仲華】

國泰永續高股息（00878）剛配息完，但是00878真的有幫你加薪嗎？網友分享00878要買10張才能每月加薪900元，買00878十張需要10萬多，不過一般上班族手邊沒那麼多錢，那怎麼辦？除了死存錢外，只要注意三個條件，就能幫你快速買到10張以上。

第一個是「轉變心態」

你是不是覺得踏入股票市場，明天就應該成為巴菲特，甚至想過一夜暴富，根據研究顯示，獲得大樂透的得主，通常幾年內就會花完，甚至有人流浪街頭，投資理財最重要的事情就是耐心，持有00878這類的高股息ETF，更是該如此，投入後要耐心的等待複利效果。

第二個是「增加主動收入」

你喜歡自己的工作嗎？雖然大部分的人都討厭上班，但是一天中花了8小時在工作，每月固定領的薪水，應該是每個人最主要的收入來源，因此想要用00878來每月加薪，就必須爭取薪資上升，不論是轉職、表現更好等，都是增加薪水的好方法，畢竟存錢的空間有限，而且也沒必要為了存錢，讓自己的生活過得拮据，開源比起節流更有效益。

第三個是「別頻繁換股」

市場上有一堆ETF，投信公司發現ETF檔檔都熱銷後，便持續推出新款的ETF，但是你真的需要嗎？這些真的適合你嗎？而且頻繁換股其實會損耗大量交易的成本，再者也不是每支ETF都適合你，假使你已經準備退休，還投入5G、電動車這類新興產業，可能沒辦法給你穩定的退休生活。選好一個好的賽道後，把心力放在增加本金，而不是每天換賽道。

美股常見於股息再投入（DRIP）的概念，你拿到股息後是再買一點，還是直接領出來花呢？這兩個動作在長期會有顯著的差異，透過股息再投入，其實可以加速複利的過程，假使00878在2月配息：0.27元，你持有一張領到270元，與其領出來花，倒不如再買00878的零股。

00878這樣買才划算，根據複利試算，每月初投資3,000元，並且使用股利再投入，3年下來賺8,056元，總報酬率高達8.64%，不過沒有使用股利再投入總報酬會更低。另外買入時機點的部分，前文提到每月初投資3,000報酬是8.64%，但是若是每年年初投入36,000元，報酬會降到5.8%，由此可知00878的買點是每月定期定額投入，主要原因是每月定期定額買入，比較容易做到攤平成本。

另外也別只侷限在台股的高股息ETF，美股有大量的高股息ETF，例如：VIG、SCHD等。VIG是股利增值ETF，於2006年成立，市場規模高達615億美金，費用率卻只有0.06%，10年報酬率高達11.93%。VIG選股邏輯是選出連續10年，每年規律增加配息的標的。另外SCHD是美國高股利股票型ETF，市場規模400億，費用率同樣是0.06%，10年報酬率達12.11%，如果還在觀望高股息ETF的投資人，也可嘗試看看美股ETF，或許你會從中發現寶藏！

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