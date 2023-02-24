用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

【撰文・玩股特派員】

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

00878 今年第一度季配息登場，今年第一次配息 0.27 元，以除息前一天收盤價計算，單次殖利率 1.57%，年化殖利率可望超過 6%。除息當日則漲 0.88%，但單日成交爆量達 19.9 萬張，也創下單日最高成交量。

除了 00878，還有富邦特選高股息（00900）、元大US高息特別股（00771）、永豐優息存股（00907）、中信關鍵半導體（00891）以及中信小資高價30（00894）等 6 檔股票型 ETF 除息，00891、00894 則迅速完成填息。

除了以高配息為訴求，加上出現如半年配、季配等彈性選項，除了 2020 年可季配的 00878，這兩年才陸續有更多季配型股票 ETF 出現，連 2017 年就上市的 00713 也跟著改為季配。如果安排得巧，月月都能有股息進帳。

理論上來說，只要努力存到目標的張數，就能打造自己的現金流，但在達到目標之前，還有好幾個現實你得要面對。

本金不足，以為是以錢滾錢，其實是塵滾塵

ETF 配息頻率多元，至少不用像以前等領個股配息開獎，一年等一次。再來，一年配息好幾次，填息相對容易，最後，分好幾次配息，也可以降低每筆金額，只要單筆股利低於兩萬，就不會被扣二代健保的補充保費。

但不管一年配息幾次，總額都是一樣的。如果想以 ETF 配息打造現金流來達成「財富自由」的夢想，也就是想讓該月現金流撐起一個月的生活，部位就不能小。

以 00878 最新季配息 0.27 元來算，要先存 100 張，才有每季 2.7 萬的配息，存 300 張，才能囊括 12 個月，以除息前一天 17.16 來算，至少也有 510 萬。真正能採用配息打造財富自由現金流的投資人，原本就不是小資族了。

這也是為何根據媒體統計，過半數受訪者每年透過投資領取的股息，不到 5 萬；將近 7 成受訪者，每年息收不超過 10 萬。假如你只有 30 萬投入高股息 ETF 配置，股息一年 24,000，等於一個月多 2,000。這樣的數字，如果你直接花掉，就不會有複利效應；但如果你領息後又重複投入，效果還不如一開始就投市值型 ETF。

從過去績效來看，同樣把配息再投入，市值型 ETF 績效還是長期遠勝於 配息型ETF。以 0050 與 0056 對比，高股息 ETF 平均年化報酬率約 6%。但 0050 ETF，扣掉去年空頭的極端狀況，報酬率則有9～10%，也會配息。以「存 ETF」的行為來看，不如一開始就存 0050 或 006208。

所以你可以想，如果本金不足以一次就架好現金流，那現在追求這 2000 的現金流，是最好的做法嗎？甚至如果你還有薪水收入，追求現金流，會是現階段有最大效益的運用嗎？

明明想長期持有領配息，還是忍不住追漲想賺價差

投資賺錢的方式分成兩種：一種是賺價差，不管是買低賣高、或高賣低買。只要想賺價差，就一定會被市場行情影響。另外一種則是現金流，像是領薪水、收租、或是領配息，共同性就是與市場波動關聯相對小，現金流都要保持穩定。好比房價怎麼跌，房租不受影響是一樣道理。

但是在比較配息型 ETF 績效時，卻常見把漲幅也拿來比。如果配息不受漲跌幅影響，也不打算賣，為什麼也要拿來比？完全就是多此一舉。甚至漲越多反而是越不利的，因為下跌才會是長期存股的好買點。再來如果看漲幅，那就看市值型的ETF 就好啦。

以上市最久的 0056 來看，長期價位大概就是在 20 到 35 間，也不用像擔心個股，怕哪天公司出了意外下市消失，那為什麼需要關心價位高低？法人短期買超賣超，更是不用注意，對他們而言，領了配息是會被扣稅的，自然是避免參與除權息行情。

少數需要在乎 ETF 漲跌幅的時候，像是配息後能不能順利填息，才算真的有收到現金流，不是左手配給右手。另外，若 ETF 跌破發行價，也可能會影響是否能發出配息的穩定度。

如何觀察 ETF 配息穩定度？

所有策略都有風險，行情大好的時候，當然不用擔心配不出息，但就怕這個行情不好，就要有股息減少或未配發的心理準備。前面分析過，如果想從高股息 ETF 的現金流來財富自由，就要先投入足夠的本金。既然得在上面押上一大筆錢，那就更要重視配息的穩定性：能穩定配息，配息數字也穩定。

以往觀察個股配息穩定度，當然是能連續發出股息越長時間越好，甚至可以一路觀察回金融海嘯。但配息型 ETF 多在這兩年上市運作，以兩年的成立時間來看，雖然季配息型都配息 8 次，年配型的 ETF 才發 2 次，這樣還不足以放心投入吧。

尤其 2022 年股市走空衝擊，又正在經歷基本面經營數據不佳的階段。當這些以高殖利率股票為標的的個股配息縮水，高股息 ETF 怎麼可能不受影響？雖然選股與調整是經理人的事，你還是可以透過以下的切入點來判斷當年的配息現金流受影響的程度：

觀察成分股

ETF 就是所謂一籃子股票，當然成分股如何選擇也相當重要。高股息的 ETF，當然選股會以殖利率出發，但還可以分散風險的角度切入，觀察其產業分布，產業越分散，穩定度也會高一點。另外由於去年金融股多數受股債雙跌、防疫險衝擊影響營收，若其高股息 ETF 成分內含金融股，需要注意今年配息狀況是否被影響。

觀察上市月份

從投信公司便能找到各檔 ETF 上市資料，如果是股息型 ETF，可以特別關注期上市月份。譬如 00878 是在 2020 年 7 月上市的季配息 ETF，0056 則是在 2007 年上市的年配息 ETF。

（資料來源：元大投信）

上市月份關係到的是「是否參與當年的除權息行情」。想像若有一檔以季配息為主的 ETF，卻完全錯過當年的除權息行情，那下一季要配的息能從哪裡生出來？因此你可以發現，雖然每季都能領錢是很開心，但是以年配息為單位，更能確保該 ETF 參與主要除權息行情的完整度。

收益平準金機制

許多 ETF 在名稱後都會加註 (基金之配息來源可能為收益平準金)，00878 就有這樣的但書。簡單來說，「收益平準金」也是投資人的錢，當 ETF 收益不足的時候，可用來彌補收益分配用，以維持穩定的配息。

總歸來說，收益平準金仍是投資人自己的錢，而且在動用後，ETF 未來投資的本金變少，獲利增值的功能降低。但就算發行公司能決定配息與否，以股息為導向的 ETF 還是會盡可能發出，即使是左手發右手、即使跌破發行價，能保持配息穩定就行，能吸引投資人繼續投入才是最重要的。

最後整理存高股息 ETF 打造現金流的一些提醒，希望能幫助到存 ETF 的你：

存高股息 ETF ，透過領配息打造現金流的方式，最適合的就是「有一大筆錢又不會選股的人」，如果不需要現金流，單純以績效來看，市值型 ETF 報酬率還是較佳。 如果持有高股息 ETF 的目的是為了現金流，除非是觀察填息狀況、或關心跌破發行價導致無法穩定配息的狀況，其餘大部分時間可以不用關注於波動，配息跟行情理應是沒有關係的。 會在意高低點，是因為你想賺資本利得，而如果目標在賺價差，一開始就不會高股息 ETF。但兩者是可以並存的選項，你可以同時配置。 調整持股雖然是經理人的事，你還是可以透過成分股產業分布、上市月份與收益平準金制度，來觀察當年、或下一季配息狀況。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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