00878配00725B是非常穩健的組合！ 這「三點」思考該不該股債搭配

有網友問我，最近看到一種說法，高股息的00878加上債券ETF 00725B 的股債組合行不行？

答：先說結論，這是非常穩健的配置，當然沒問題，到底需不需要股債配置就看個人選擇。

以我自己為例，我偏向投資債券不如投資股票。原因很簡單，一來債券商品琳瑯滿目，需要時間研究；二來債券波動太小了，不如趁00878跌下來逢低買進股票。

但細看00725B這檔債券ETF，其實也算是中規中矩，標的鎖定BBB投資級公司債，相對安全，殖利率也有5%以上，一直以來交易量也滿高的，不至於發生天天跳空的情況。

一般股債組合吸引人的特質，無非是因為債券這類偏避險屬性的商品與股票搭在一起，有著降低整體資產波動，以及為投資組合提供下檔保護的作用。再來這2檔商品配息時間也剛好錯開，00878是2、5、8、11月配息，00725B是1、4、7、10月配，所以才會有這種說法。

至於這類股債搭配到底適不適合你？這裡提供幾個方向給大家思考：

1.擔心再來一次空頭 股票與債券的相關性低，在投資部位裡加入債券屬性可以有效降低投資組合風險，特別是部位比較大的投資人。 2.現有部位波動太大受不了 如果是只求穩定領息，希望部位波動越小越好得投資人，也很適合股票搭配債券的組合。 3.追求月月配息？ 目前主流高股息商品配息時間點都是3、6、9、12或2、5、8、11。反而1、4、7、10的選擇相對少，剛好債券ETF可以補足。

如果要嘗試股債配置組合的朋友，可以進行5：5或6：4的搭配，或是從00878配發的股息小額入手。

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