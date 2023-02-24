00878配00725B是非常穩健的組合！ 這「三點」思考該不該股債搭配
有網友問我，最近看到一種說法，高股息的00878加上債券ETF 00725B 的股債組合行不行？
答：先說結論，這是非常穩健的配置，當然沒問題，到底需不需要股債配置就看個人選擇。
以我自己為例，我偏向投資債券不如投資股票。原因很簡單，一來債券商品琳瑯滿目，需要時間研究；二來債券波動太小了，不如趁00878跌下來逢低買進股票。
但細看00725B這檔債券ETF，其實也算是中規中矩，標的鎖定BBB投資級公司債，相對安全，殖利率也有5%以上，一直以來交易量也滿高的，不至於發生天天跳空的情況。
一般股債組合吸引人的特質，無非是因為債券這類偏避險屬性的商品與股票搭在一起，有著降低整體資產波動，以及為投資組合提供下檔保護的作用。再來這2檔商品配息時間也剛好錯開，00878是2、5、8、11月配息，00725B是1、4、7、10月配，所以才會有這種說法。
至於這類股債搭配到底適不適合你？這裡提供幾個方向給大家思考：
1.擔心再來一次空頭
股票與債券的相關性低，在投資部位裡加入債券屬性可以有效降低投資組合風險，特別是部位比較大的投資人。
2.現有部位波動太大受不了
如果是只求穩定領息，希望部位波動越小越好得投資人，也很適合股票搭配債券的組合。
3.追求月月配息？
目前主流高股息商品配息時間點都是3、6、9、12或2、5、8、11。反而1、4、7、10的選擇相對少，剛好債券ETF可以補足。
如果要嘗試股債配置組合的朋友，可以進行5：5或6：4的搭配，或是從00878配發的股息小額入手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言