快訊

飛日本6千有找！長榮航23航點祭優惠機票 限時4天開搶

范冰冰鬆口提「逃稅遭封殺」 首揭背後秘辛

再忍一下！蘋果iPhone 15系列「特別色」曝光 Pro版質感UP果粉更想買

00878配00725B是非常穩健的組合！ 這「三點」思考該不該股債搭配

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。圖／資料照片
台股。圖／資料照片

有網友問我，最近看到一種說法，高股息的00878加上債券ETF 00725B 的股債組合行不行？

答：先說結論，這是非常穩健的配置，當然沒問題，到底需不需要股債配置就看個人選擇

以我自己為例，我偏向投資債券不如投資股票。原因很簡單，一來債券商品琳瑯滿目，需要時間研究；二來債券波動太小了，不如趁00878跌下來逢低買進股票

但細看00725B這檔債券ETF，其實也算是中規中矩，標的鎖定BBB投資級公司債，相對安全，殖利率也有5%以上，一直以來交易量也滿高的，不至於發生天天跳空的情況

一般股債組合吸引人的特質，無非是因為債券這類偏避險屬性的商品與股票搭在一起，有著降低整體資產波動，以及為投資組合提供下檔保護的作用。再來這2檔商品配息時間也剛好錯開，00878是2、5、8、11月配息，00725B是1、4、7、10月配，所以才會有這種說法。

至於這類股債搭配到底適不適合你？這裡提供幾個方向給大家思考：

1.擔心再來一次空頭

股票與債券的相關性低，在投資部位裡加入債券屬性可以有效降低投資組合風險，特別是部位比較大的投資人。

2.現有部位波動太大受不了

如果是只求穩定領息，希望部位波動越小越好得投資人，也很適合股票搭配債券的組合。

3.追求月月配息？

目前主流高股息商品配息時間點都是3、6、9、12或2、5、8、11。反而1、4、7、10的選擇相對少，剛好債券ETF可以補足。

如果要嘗試股債配置組合的朋友，可以進行5：5或6：4的搭配，或是從00878配發的股息小額入手。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00725B國泰投資級公司債 ETF

延伸閱讀

財部公布6千元領現細節！4類族群、5大管道可領取

友達配息0.8元…三年股息平準計畫生變 公司：遇嚴峻挑戰

玉山金（2884）他想放棄了！ 網搖頭苦勸：存股族現在才該撿

星宇股價大跌！他買在頂樓「一天賠900萬」崩潰問：怎跟家人說？

相關新聞

00878配00725B是非常穩健的組合！ 這「三點」思考該不該股債搭配

有網友問我，最近看到一種說法，高股息的00878加上債券ETF 00725B 的股債組合行不行？

AI投資大行其道 半導體ETF強漲！

ChatGPT掀起的投資浪潮下，ＡＩ應用的投資成為顯學，不過國內ＥＴＦ規模持續成長下，主題式AI ETF可能不再由海外科技股獨享，國內業者可望納入。

國泰投資級債ETF 買盤熱

從「存股」到「存債」，資金卡位聯準會（Fed）升息即將到頂，湧進債券市場鎖定高殖利率及未來賺價差機會，今年以來債券打得火...

首檔ESG低碳ETF 3月8日上市

臺灣指數公司表示，為呼應國內外永續投資與指數化發展，配合母公司臺灣證券交易所推動「建構ESG生態系」的「多元化ESG商品...

ChatGPT夯、AI晶片旺 法人：布局半導體ETF掌商機

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引領風騷，近期是投資圈的熱門話題，多家科技大廠也紛紛推出自家的AI系統。中信關鍵...

3月8日國內首檔ESG低碳ETF上市

配合金管會及母公司證交所政策，臺灣指數公司致力編製ESG相關主題指數，藉由指數型商品促成投資及產業追求ESG永續發展，去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦