「低碳」版的0050即將募集…起始價15元！ 專家：00923少傳產多電子組合

追蹤大盤的市值型ETF未來又多一個選擇了，群益最近即將募集一檔標榜「低碳」的ETF，名為群益台灣ESG低碳50(00923)。

把「台灣50」中間加入「ESG+低碳」的差別在哪裡？

直觀理解，就是剃除大量「碳排放」的企業，哪些企業高碳排呢？通常是能源、石化、交通、營造等產業；留下來的，多半是待在無塵室或辦公室的類型，例如半導體、資通訊、金融業。

所以這檔「台灣ESG低碳50」，可以粗暴理解成「沒有傳產的0050」，這麼一來，留下來的幾乎都是電子與金融，所以這檔ETF電子股佔比77%，金融股17.5%，傳產只佔5.5%，屬性比較像是「偏成長股的市值型ETF」。

到底為什麼要強調低碳？最主要原因是當前環保意識抬頭，資本市場也越來越看重ESG，未來碳排放將會演變成「汙染者付費」，也就是產生越多的碳排放，就要付碳稅或碳費，這對於生產者而言，形同要付出更高的成本，這麼一來就會壓縮到獲利。

有機構試算如果以歐盟標準徵收碳稅對企業獲利的衝擊，以2021年為標準，金融業幾乎沒影響，電子業獲利小幅縮水5.6%，傳產業是驚人的-24%。從這個角度觀察，不難理解這檔ETF設計的初衷。

雖然我認為低碳的概念對咱股民來說點有點太新了，但未來沒有在碳排上下功夫的企業，獲利自然會受衝擊，投資人提早接受這個新觀念也是好的。

從這檔ETF的編制規則來看，少了傳產多了電子的組合，多頭時期應該能有相較0050更好的績效。

排除掉高碳排的企業，剩下來的大多數是科技成長股，如果轉為寬鬆的金融環境一般也會跑得不錯。

幾個重點特色如下：

1、ESG低碳版的0050 2、選股方式為排除高碳排企業後，以市值作排序，挑選前50大 3、起始價15塊 4、經理費0.32%，保管費0.035%(同0050) 5、單一成分股最高權重不超過20%，不過台積電可以到30% 6、每年配息2次、調整4次 7、具收益平準金機制

2/20開始募集，3/8掛牌，有興趣的朋友再去官網逛逛了。

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