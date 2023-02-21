006208贏0050連續六年…總報酬、管理費皆是！ 2檔台灣50怎麼選？

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）同樣追蹤「臺灣50指數」，可說是台股ETF中最知名、投資人數最多的一對兄弟檔，走過10年風風雨雨，誰的表現更好呢？

以下為影音內容：

台灣證券市場上第一支交易型指數，反映藍籌股（權值股）績效表現的「臺灣50指數」，目前有2檔相關的ETF可選，分別是元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）。

今天兩檔ETF比較的數據都取自於公開說明說，是投信整理公告的資料。

想真正認識一檔ETF，自然得先知道指數的選股邏輯，台灣50兄弟有哪些差異？

元大台灣50（0050）

成立時間：2003.06.25 上市時間：2003.06.30 發行價格：36.98元 追蹤指數：臺灣50指數

從證交所中挑選市值前50大的上市公司作為成分股，每年3、6、9、12月進行成分股審核與調整，一年配息2次，分別是在1月和7月。

富邦台灣采吉50基金（006208）

成立時間：2012.06.22 上市時間：2012.07.17 發行價格：30元 追蹤指數：臺灣50指數

一樣從證交所中挑選市值前50大的上市公司作為成分股，也是每年3、6、9、12月進行成分股審核與調整，一年配息2次，是在7月和11月。

補充說明，投資0050或006208等於一次買下台灣市值最大的50間公司，這是流傳最廣、最好懂的介紹，事實上臺灣50指數成分股選取方式更複雜一些，除了「總市值」還會考慮「公眾流通量」和「流動性檢驗」，想完整了解算法可以上臺灣指數公司下載指數編制規則，或閱讀元大、富邦投信的公開說明書。

兩檔ETF同樣追蹤臺灣50指數，可說在DNA上一模一樣，只是出生時間不同，家長養育的方式也有差異，0050是台灣第一檔ETF，規模巨、投資人數多、成交量大，和1年前相比更膨脹了1000多億元相當恐怖，台股ETF老大哥地位無可撼動。

006208則是後起之秀，股價較便宜、內扣費用低，經過10年努力打響名號，儘管規模和受益人數遠遠比不上0050，不過基數較小有著更高的成長幅度。

5大指標PK

1.報酬率PK

006208自2012年7月17日上市，至今走過了10年寒暑，就從2013完整年度看起，10年對決下來0050在最初的幾年保有優勢，2016年以極微小差距勝出，接下來的6年，年年都在報酬率的比拚中敗下陣來，多頭時漲得少，空頭時跌得多，好消息是2022年0050落後006208的幅度變小了，2023年是否有機會逆轉多年頹勢呢？

2.殖利率PK

儘管2檔ETF持有的成分股完全一樣，不過配息除了發股利所得，也有可能拿資本利得來配。

相信多數投資臺灣50的投資人，應該是瞄準長線成長機會，不會太在意配息多寡、殖利率高低，畢竟這只是總報酬率的一部分。

一樣看10年成績，現金股利長期看是有增加，畢竟2檔股價趨勢是上漲的，至於殖利率每年高低起落說不太準，平均來看大概有個3％多。

3.總費用率PK

ETF本質上是基金，持有的每一天都需要付費，台灣50兄弟投資一樣的50檔股票，內扣理論上越便宜越好。

回首過去10年，2017是006208逆襲的開始，自從富邦投信2016年底宣布經理費減半降為0.15％後，再也沒有輸過0050。

上述所說的ETF報酬率逆轉的年份，對長期投資者來說，低廉的費用會是誘因，畢竟微小的差距時間拉長也會放大，站在散戶立場，自然是希望投信龍頭元大能降價，不過放眼台股ETF，0050長年的數字不算差就是了。

4.成分股PK

既然2檔追蹤同樣指數，成分股當然都相同，不過ETF需要人為買賣，權重上自然會有些許落差。

簡單看一下前5大持股，可以發現清一色是電子類股，儘管台積電2022年跌得比較慘，權重上有所衰退，但在台灣50裡依然是巨無霸的存在。

有趣的是這次0050和006208有志一同，除了護國神山比例有差異，第2到第5名或沒列在表上的6到第10名，權重都相同；不過和指數對比，TOP 10都有些許少買，台積電還是差最多的。

5.追蹤差距PK

每檔ETF都有它所追蹤的指數，經理人的目標進是盡可能完美複製指數表現，偏離度越小越好，這也是評價ETF品質的重要指標。

雖然理想很美好，但現實世界中的各種費用開銷，100％同步是不可能的，只求相似度高；不論從近1年、近3年、近5年或近10年的績效來看，0050都明顯落後指數更多。

以時間最久的10年期來看，006208和0050含息報酬分別輸了（指數）11.22％和12.30％，驗證了時間越長久，細微的差距也會明顯放大。

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