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他投資00692又想買ESG股 網不解「長期表現差於大盤」還不如這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮投資ETF。圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage
網友考慮投資ETF。圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage

每個人的選股偏好不同，有網友喜歡ESG（為環境保護、社會責任、公司治理縮寫）系列的ETF，目前投資富邦公司治理（00692）外，正考慮買進群益台灣ESG低碳50ETF基金（00923）。不過網友直言，ESG長期表現一定差於大盤，還會加抽管理費，不少人狂推「大多頭正二就是最佳解」。

一名網友在論壇PTT發文詢問「多頭買市值型ETF要買哪檔？」，他表示，自己買ETF會依選股邏輯決定，偏好ESG系列的ETF，由於元大台灣50（0050）價格高、替代性多，目前是投資00692。

該網友正在考慮投資其他檔股票，他分析，因為不懂元大臺灣ESG永續（00850）的選股邏輯，所以不考慮投資；00923的發行價15元叫平易近人，加上主打低碳，產業比重中電子多佔77％、傳產6％，讓他較感興趣。

其他網友留言「問就是正2，正2背後等於投資台股900多家公司」、「問就是正二，還有三十年才退休的我都推正二」、「VT或VTI」、「TQQQ」、「vt、vti、voo」、「富邦臺灣加權正2（00675L），目前賺23％」、「大多頭不就是正二最佳解」、「878+713+正2+SP500」、「我已經預購一張00923了」。

也有網友吐槽「ESG就是個沽名釣譽，然後加抽你管理費的花招」、「你可以喜歡ESG，但必須要認清ESG長期一定表現比大盤差，那要犧牲多少來換取買自己喜歡的標的呢？」

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