00878多、空頭績效都贏0056…那還需要選？ 他：若相對便宜兩檔都會買

國泰永續高股息（00878）成為新國民ETF，規模破1600億，直逼元大高股息（0056）的1800多億規模；0056相對00878波動大，就有人說空頭市場買00878，而多頭市場買0056，這樣可以嗎？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享兩檔都屬於高股息ETF，不會只選擇一檔存股，若00878和0056的股價出現相對便宜時，就會兩檔都買進持有。

以下為影音內容：

國泰永續高股息（00878）成為新國民ETF，規模破1600億，直逼元大高股息（0056）的1800多億規模；0056相對00878波動大，就有人說空頭市場買00878，而多頭市場買0056，這樣可以嗎？

基本資料

元大高股息（0056）

上市日期：2007年12月13日 追蹤指數：臺灣高股息指數 成分股簡介：以臺灣50指數及臺灣中型100數共150檔成分股作為採様母體，並選取「未來一年預測現金股利殖利率最高」的50檔股票作為成分股；原先成分股只有30檔，考量到規模以及成分股的占比，於2022年12月16日時，就增加至50檔。 基金規模：1868.91億元（2023/2/17） 收益分配：年配息

國泰永續高股息（00878）

追蹤指數：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 成分股簡介：從MSCI台灣指數成分股中，篩選出符合MSCIESG評級分數高，以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股 基金規模：1635.81億元（2023/2/17） 收益分配：季配息

產業組成

0056和00878都是以「資訊技術類」為主要成分，都超過一半。

00878占了58.76％；0056更高占了66.31％。

兩檔主要差異在於金融股，00878含金量高有2成多，0056含金量低只有7％，2022年還曾經有過0金融股成分的時期，主要定位還是以波動高的電子股為主。

前十大持股方面，兩檔ETF個股的持有占比都蠻分散的，不會像0050一樣，都集中在台積電（2330）。

持股的範圍有三檔相同，分別是華碩（2357）、廣達（2382）、光寶科（2301），這三檔其實也常常會出現在其他的高股息ETF成分中，只是成分比例不同而已。

配息紀錄

0056成立至今，扣除掉2008年以及2010年沒有配息，平均配息有1.39元；而這兩年沒有配息是因為當時沒有達到公開說明書裡頭的收益分配標準，也就是收益評價日的股價要高於發行價，才能進行配息，不過元大投信已在2011年修改了「收益分配」的規定。

因此往後評估0056配息時，將不再受到股價影響，因為配息跟股價是兩回事，配息是來自於去年的獲利，而股價是市場給予的價值，怎麼可能因為今年股價下跌而不發配息呢？

且0056近10年的年均股價為26.3元，年均殖利率為5.2%，可以作為投資人進場的基準。

而00878成立至今，每季都有配息，有2次未填息，但不能以此作為標的不好的判斷，季配息加上空頭又發的多的話，怎可能會短時間就能填息，還是要拉整年度來看才會準。

扣除掉2020年的極端值，平均每季配息為0.27元，季配息率為1.53％。

投資大哉問：空頭年買00878 多頭年買0056？

直接拿實際數據比較，2021年為多頭年，投入單筆的績效，可以發現00878反而來的好。關鍵點其實在於老鼠屎航運股和面板股被0056納入後，差距就逐漸拉大。

2022年則是空頭，所以ETF績效都不好，比的是誰跌的比較少就會是贏家，很明顯的00878較為抗跌；以高科技股慘跌加上老鼠屎的作用下，0056績效真的很難看。

那定期定額的局勢會改變嗎？在2021年多頭年，每月1號扣款1萬元，到了年底，00878含息報酬有10％，0056則是6.2％，是00878勝出。

而2022年的空頭年用定期定額可以發現，0056當年度含息報酬為-7.8％，00878則是-4.9％，00878又勝出。

若統一以00878成立時間點回測，剛好是從多頭走向空頭，0056含息總報酬是-1.4％，00878則是8.3％，還是00878勝出。

那0056和00878該怎麼選？

0056預測公司未來獲利能力、半導體成分高；00878聚焦公司過往的股息殖利率、含金量高。

選股邏輯與成分組成本來就大不同，近2年績效0056雖輸給00878，但0056上市以來，經歷過多次的多空循環、穩定配息、填息100％，成分股去年底由30檔變成50檔、規模還一直擴大，高股息一哥還是有其價值存在。

重點不在於挑選哪一檔，兩者的類型都是以高股息為訴求，存股關鍵在於「進場價」是否便宜，哪一檔換算歷年平均殖利率最高，就會是優先考量入手的標的；2檔歸為一類，若都便宜就會都持有。

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