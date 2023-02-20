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00878買10張就每月加薪900元！ 他整理出「持有張數加薪表」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

16日國泰永續高股息（00878）每單位除息為0.27元，除息開盤參考價為16.89元，當日爆出掛牌上市以來最大量能，成交量衝破19.7萬張，相當熱門。

YouTube頻道《知美JiMMY》特別整理出表格，以一張成本1萬7來計算00878，持有幾張00878換算每月可以加薪多少，讓投資人心理設定好目標進而達到提早FIRE老闆；持有10張就能每月加薪900元。

以下為影音內容：

00878國泰高股息 2023年度殖利率上看6%

00878本次配發現金股利0.27元，2月1日公告當天收盤價17.00元計算，單季殖利率1.588%，推算年度殖利率上看6.352%

2022年00878配發現金股利狀況穩定：0.30元、.32元、.28元、0.28元。

2023年如果能夠繼續維持穩定的配息，00878年度殖利率非常有機會突破6%

連續兩顆藍燈 注意投資一定有風險

2022年11月、12月，景氣對策分數12分連續兩顆藍燈，代表市場依舊悲觀、低迷。

面對不明朗的市場狀況：閒錢投資、少量存股、培養紀律、風險管控、持有現金、隨機應變

00878國泰高股息 超狂持有張數加薪表

需要存到幾張00878才夠？整理一份00878持有張數加薪表，透過想要達成的每月加薪金額，了解自己需要存到幾張才足夠。

尚未開始存的投資人可以先設定短期目標先存到10張，就能每個月加薪900元；再慢慢往100張的目標邁進

如果每個月想要領到27K的話，只少也要存到300張00878才夠，光是本金就需要510萬台幣（一張成本以1萬7計算），所以認真工作、努力存錢就非常重要

存到10張每個月幫自己加薪900元，頂多只能吃一頓好料的，但每個月幫自己加薪27K，就有機會提早FIRE老闆。

什麼時候是存股的時機點？

什麼時候可以開始存股，跌到多少錢的時候才可以開始存股？

其實都沒有正確的答案，應該是願不願意「踏出第一步」開始存股，往往投資人都認為績效一定要最好看，價格一定要等到最低點其實就永遠不會開始，因為沒有人能夠準確預測市場最低點

一開始只買1張00878雖然感覺上很遜，但可以幫助投資人轉換心態那就是「脫離等待最低點的壞習慣」。

市場無法預測，沒有人知道接下來到底會發生什麼事情，所以不用以為別人一定比自己還厲害，就堅持自己訂下的存股紀律，並且長期執行

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 加薪 ETF

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