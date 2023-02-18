中信中國高股息（00882）成分股有什麼？ 專家6至10名詳細解析

【撰文・雪球滾滾-兩岸投資&旅行】

大家都知道投資股票型ETF就是投資一籃子的股票，基本上只要清楚知道編制邏輯，就能對是否要投資這檔ETF做出判斷。

買ETF還可以幫助投資人節省精力和時間，絕大多數的時候不需要把成分股拿出來一檔一檔的研究，畢竟如果要做到這般細緻，那還不如乾脆自己選股來投資好了。

看到這裡大家可能會開始覺得有點矛盾，那為什麼雪球大還要寫這一系列的文章來一窺00882的成分股呢?

我認為這種只看編制邏輯而不細看成分股的策略，單純用在台股或美股ETF的投資上確實沒毛病，但如果是00882可能就要多一些心思。

畢竟這檔ETF是追蹤香港的股票，而且成分股基本上都是大陸公司，台灣投資人的持股信心更容易動搖，甚至會直接Pass掉。

別以為雪球大是在瞎操心，之前就曾看到知名財經網紅的節目說:882的缺點是「陸股因素」，這才驚覺原來「大陸股票」在某些台灣人眼中是多麼可怕的東西。

以我個人經營FB專頁一年多來的經驗為例，經常會遇到酸民或是對陸港股票抱持嫌棄、鄙視、以及恐懼態度的網友。

我認為這些情緒源自於從小到大接受到的媒體資訊，讓人被植入根深蒂固的觀念，打從心底覺得陸港股就是不靠譜、不安全、不能信。

所以回過頭來講882這檔ETF，如果我們只講編制方法，恐怕還不能讓投資投資人增加持股信心。

為了讓雪粉們清楚知道這檔ETF的葫蘆裡到底賣什麼藥，雪球大決定展開這一系列的文章，希望能幫助大家抽絲剝繭，更好認識每一檔成分股。

如果還沒看過1-5名的介紹，請先看這一篇文章:

溫馨提示

本系列文章是以1/17中信證券提供的成分股比例資料來做為參考依據，由於成份股排名隨時都會變動，最新資訊請大家以中信官方發布的為主。

第六名: 中信銀行

股票代號:0998HK/601998SH

中信銀行創立於1987年，是大陸改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，2021年在英國《銀行家》雜誌公佈的「世界1000家銀行排名」中信銀行排名第24位。

截止2021年底，中信銀行在大陸153個大中城市設立營業網點共1415家，設有自助銀行1569家（含在行式和離行式），自助設備 5398台，智慧櫃檯9078個。

公司的主要業務包含公司銀行、零售銀行、金融市場等三大版塊。

以下是2021年關鍵經營數據摘要(人民幣)：

全年實現經營收入2045億元，同比增長4.69%；其中，利息淨收入佔比72.3%，同比下降4.7 %；非利息淨收入佔比27.7%，同比上升4.7%。

淨息差為2.05%，同比下降0.21%；淨利差為1.99%，同比下降0.19%。

去年實現不良貸款量率「雙降」，不良貸款餘額674億元，比上年末減少59億元，下降8.16%；不良貸款率1.39%，比上年末下降0.25%。

撥備覆蓋率180.07%，比上年末上升8.39%；貸款撥備率2.50%，比上年末下降0.32%。

每次提到中信銀行大家都會自動想到台灣的中國信託，但老實說兩家銀行的實力天差地遠，中國信託在The Banker全球千大排行榜上只能排到150幾名，要知道這還是連續好幾年台灣銀行第一的成績。

第七名: 玖龍紙業

股票代號:2689HK

玖龍紙業成立於1995年，是全球產能排名第二的造紙集團和大陸造紙龍頭企業。

公司在大陸、美國、越南和馬來西亞都設有紙漿廠和生產基地，主要產能還是以大陸為主。

業務主要生產及銷售各類環保包裝紙（及其上下游產業鏈紙類產品），包括卡紙（牛卡紙、環保牛卡紙、白面牛卡紙及塗布牛卡紙）、高強瓦楞芯紙、塗布灰底白板紙、環保型文化用紙、特種紙及漿。

2021年的銷售收入約為人民幣645億元，同比增加4.8%。

銷售收入主要來源仍為其包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙），佔銷售收入約 92.8%，其餘約7.2%的銷售收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。

第八名: 新華保險

股票代號:1336HK/601336SH

新華保險成立於1996年，是一家市場佔有率位居大陸壽險市場前列的大型壽險企業，為3325萬名個人客戶及8.9萬名機構客戶提供全面的壽險產品及服務。

公司名列《財富》(Fortune) 2021年財富世界500強第415位，Brand Finance 2021年全球最具價值保險品牌100強第30位。

以下是2021年關鍵經營數據摘要(人民幣)：

總保費收入1634億元，同比增長2.5%，其中，長期險首年保費409億元，同比增長5.0%；續期保費1168億元，同比增長3.5%。

內含價值達到2588億元，較上年末增長7.6%；一年新業務價值59億元，同比下降34.9%。

公司投資組合總投資收益率為5.9%，淨投資收益率為4.3%

債權型金融資產投資方面，投資金額5772億元，在總投資資產中佔比為53.3%，較上年末減少5.5%。

股權型金融資產投資方面，投資金額2574億元，在總投資資產中佔比為23.8%，較上年末增加2.4%。

第九名:中國信達

股票代號:1359HK

中國信達是為了有效化解金融風險、維護金融體系穩定、推動國有銀行和企業改革發展而成立的首家金融資產管理公司。

公司的主要業務分部包含不良資產經營業務和金融服務業務，其中不良資產經營是本公司核心業務，2021年度佔總收入的78.9%。

不良資產經營業務：

(1)收購金融及非金融機構的債權等不良資產，並進行管理和處置；不良債權資產

(2)投放、 管理和處置債轉股資產

(3)通過綜合經營方式開展不良資產業務，如對問題機構和問題資產進行重組、特殊機 遇投資等

(4)受託經營業務

按照收購來源分類主要包括：

來自銀行及非銀行金融機構的不良貸款和其他不良債權等金融類不良資產；來自非金融機構的應收賬款等非金融類不良資產。

其中金融類不良資產主要來自於銀行出售的不良貸款和其他不良債權資產，這些銀行包括大型商業銀 行、股份制商業銀行、城市和農村商業銀行及政策性銀行和外資銀行等。

同時，非銀行金融機構也是本公司收購不良債權資產的來源之一，主要包括應收賬款、其他應收款、企業債券、委託貸款及信託貸款等。

金融服務業務：

為了能有重點地發展能為拓展不良資產業務提供服務和支持的金融服務業務，中國信達建立了涵蓋銀行(南商銀行)、 證券(信達證券)、期貨、公募基金、信託(金谷信託)和租賃(信達租賃)等領域的協同金融服務平台，致力於為客戶提供量身定制的金融服務綜合解決方案。

第十名:中國人民保險集團

股票代號:1339HK/601319SH

中國人保是大陸第一家全國性保險公司，目前已成長為全國領先的大型綜合性保險金融集團，在2021年《財富》(Fortune)雜誌刊發的世界500強中排名第90位。

主要三大業務分別為財產保險業務、人身保險業務及資產管理業務。

以下是2021年關鍵經營數據摘要(人民幣):

截至2021年12月31日，人保財險在大陸財產保險市場佔有率為32.8% ，人保壽險和人保健康在人身保險市場佔有率分別為3.1%和1.1%。

總保費收入為5854億，同比增長3.9%，其中人保財險、人保壽險、以及人保健康的保費收入分別為4483億、968億與358億。

財險主要收入來源為:

機動車輛險(56.9%)、意外傷害和健康險(17.9%)、以及農險(9.5%)。

人保壽險主要收入來源為:

壽險(80.2%)與健康險(18.5%)。

人保健康主要收入來源為:

醫療保險(62.9%)、分紅型兩全保險(22.6%)、以及疾病保險(9.1%)。

人保壽險與人保健康內含價值分別為1114億與161億，同比增長分別為8.9%以及8.2%。

實現總投資收益630.68億元，同比增長 11.2%；總投資收益率5.8% ，與上年基本持平。

結語

六至十名的股票約占總持股13%的比例，包含兩家頭部保險公司、一家大型商業銀行、一家造紙龍頭、以及一家金融資產管理公司。

我認為這些公司在其領域都是佼佼者，護城河非常寬廣，值得投資人細細研究。

鄭重聲明 股市有風險，投資需謹慎。 本專欄內提到的所有投資標的（包含但不限於股票和ETF）僅作為分析之用，不作為交易參考。 本專欄不薦任何投資標的（包含但不限於股票和ETF）。 本文內容和觀點僅代表作者個人投資的思考和感悟之分享，僅供閱讀，不構成任何型式的投資建議。

作者：雪球滾滾-兩岸投資觀察

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00882 中信中國高股息 成分股巡禮(6-10名篇)