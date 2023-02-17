0050長期績效最好…All In這檔不就好？ 專家：00878跟0056還是要存

前一陣子有位新手粉絲詢問小車：「既然0050年化報酬比核心持股高，那為何不全部存0050，而要分配一些比例存核心持股呢？」我的回答是：「理論上這樣最好，但實際上要做到很難。」

理想很豐腴，現實很骨感

許多ETF的擁戴者極力鼓吹0050或是指數化投資(如VT)兼具風險分散與較佳報酬率，才是長期投資的王道，高股息ETF、金融股績效很差，勸人投資這類股票真是害人不淺。

不可否認，0050或VT長期報酬必定吊打核心持股好幾條街，然而這派說法單純就長期持有的績效而論，卻忽略了「人性」。有時理想很豐腴，現實很骨感。就好像從小到大老師不斷耳提面命學生要用功讀書，才能考上理想的校系，我們也深諳此理，但最終能考上台大的人卻是萬中選一，因為現實真的就很難做到。

亮眼的年化報酬並非每年穩穩上漲

0050雖好，但所謂的年化報酬率10%並非年年穩穩漲10%，而是股價經過長時間（10年以上）起起落落，今年漲15%，明年跌5%，後年漲3%，而大後年一口氣漲20%…….等，持有十幾年平均下來才有的年化報酬率10%。

換言之，必須「長期持有」才能賺得到這筆市場趨勢向上的完整報酬。

以0050為例，假設2006年創立時投入一筆本金，每年股息再投入：

2006～2011年化報酬率4%（抱5年） 2006～2016年化報酬率6.8% （抱10年） 2006～2021年化報酬率10.2% （抱15年） 2006～2022年化報酬率7.8% （抱16年）

其中，2006～2011年化報酬率只有4%，假設只堅持了5年就賣出，連核心持股都不如；抱了10年，年化報酬率6.8%比核心持股多一點，但多這一點報酬須比年年配息5%落袋為安的核心持股承擔更多心理壓力；好不容易抱到2021年，有了亮麗的年化報酬率10.2%，不過後來2022年股市修正，負成長率反而拉低整體年化報酬率，只能繼續等待下一次的爬升。

新手進場先適應再追求績效

倘若一位連買股票都不知道要開證券戶的新手，好不容易鼓起勇氣進場了，一開始便全部持有所謂績效較佳的0050，試想他能成功心無波瀾地持有15年以上的機率有多少呢？

一味倡導將資金投入0050或指數化ETF一口氣把投資的門檻拉得太高，只會讓更多人不敢跨出投資的第一步。就好像在質問人讀書可以上第一志願，為什麼你不堅持用功讀書就好，搞這麼多其他花招幹嘛？

我知道，但我做不到呀！

因此，在投資的路上，只要方向正確，找一些方法激勵自己，並且能在啟程時少一些挫折，也許腳步會慢一些，但至少較容易讓自己在對的路上持續前行。買進核心持股就是這個方法。

核心持股雖然整體含息的年化報酬率比不上0050，但相對抗跌性也較佳，每年穩定的股利政策讓投資人即便在熊市也能領到股利，取得正向激勵。

0050活潑的股價在牛市自然大展身手，但股市瞬息萬變，一旦步入熊市，只能任憑所有資產套牢在股市，領著不到3%的股利，看著帳面上龐大的未實現損失，等待下一個不知何時能來的柳暗花明。

因此，投資先求有再求好，先存核心求穩，等到心境、財商都進階了再逐步轉到0050或指數化ETF。不過就算轉不過去也沒關係，每年保底的5%報酬率，已經大勝1%定存。投資不必執著於資金效用最大化，只求挑選自己最有動力去長期執行的方案即可。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。