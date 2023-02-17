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00878高股息ETF要能填息才是重點！「這檔」配息連續50年以上成長

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

【撰文者 張仲華】

2月中旬許多ETF開始除息，市場上聚焦四檔高股息ETF：國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）、國泰A級金融債ETF（00780B），00878單週股東大增2.8萬人，00900增加1910人，00907增加610人，00780B增加2094人，許多投資人提前卡位高股息ETF享受股利。

領到股息不見得一定賺到，因為可能遇到貼息的情況。假使00878配息後，除息參考價為15元，投資人在17元買入00878，假使只發0.5元的股利，投資人雖然賺0.5元，但是現在還損失1.5元（2 - 0.5 = 1.5），除非股價有辦法漲回17元。這就是貼息，貼息是指股票除息完後，卻沒有漲回17元，這樣一來不管股利有多高，投資人仍損失，反之是填息。

分析高股息，最後卻貼息的三大原因：首先是股票已經被拉高，因為在快除息時，投資人大量買入，因而墊高股價，使得除息後股價難以填息。原因二是股性較為溫吞，填息時間本來就長，例如：元大台灣50（0050）過去填息就曾耗費226天。最後原因是：與股市環境好壞有關，若市場墜入熊市，股票常無法順利填息。

而ETF是否填息，除上述三個原因外，ETF有錢發放股息的因素，還取決於ETF的前幾大持股，是否已經填息，不論ETF是以何種編制方式，最終還是跟前幾大持股走勢非常相似。以00878為例：2022年發放股息後，到2023/2/16為止，00878前三大持股華碩（2357）、仁寶（2324）、聯強（2347）都還未填息，因此00878也尚未填息。

假使買進的高股息ETF，真的沒有填息，你有幾招可以使用。對短線投資來說，時間就是金錢，或許不用管填息，直接停損出場，換股操作或許機會更大。對長期投資人來說，貼息或許是件好事，因為長期投資人重要是「股息」，而非價差，重要是每年都能穩定領取股息，因此財報有沒有獲利，公司是否還保有競爭力才是重點

股股執行長黃佳文表示：請投資人一定要先謹記一點，「高殖利率」也要有填息才會有賺錢，所以絕對不要只是看見高殖利率、高股息，就一窩蜂的搶著買進，退一萬步來說，填息與否我們不能控制，但是我們可以見招拆招

如果你是短線投資人，可以考慮佈局ETF填息的漲幅，避開拿了股息後，看到貼息而不捨得停損，還欺騙自己，硬是把短線做成長線，畢竟時間是短線投資人最重要的資產。

如果你是中長期投資人，美股有個概念叫：股息成長，意思是股息不只連續發放外，還會逐年成長。不同於台股是賺錢才發股利，美股會把配息視為公司重要政策，美股常見「股息連續成長10年」，如眾所週知的可口可樂，股息連續成長60年，已經連續配發這麼多年，明年會發放的機率自然較高，更多股息成長股，詳見底下的延伸閱讀。

進入美股世界：股股知識庫

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美國版00878：三支高股息ETF分享

原文連結：00878、00900股東看過來，貼息怎麼辦？無法填息是好事！

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 可口可樂 00900富邦特選高股息30 00907永豐優息存股

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