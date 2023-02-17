00878、金融股為例…需多少年能讓資產翻倍！ 專家：時間很寶貴

如何讓你的資產快速翻2倍？國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）和金融股都適用，一個方法讓財富快速翻倍？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，那個方法就是72法則，且是「複利」讓72法則變強大，而時間讓複利的效果驚人，所以要投資人保握時間用複利創造自己的財富自由。

以下為影音內容：

72法則

72法則(計算本金翻倍的時間)公式一：72÷年化報酬率=本金翻倍的時間

舉例：假設有一投資標的，它的年化報酬率是8％，套用上述公式72÷8=9，代表只要9年的時間，資產就能翻倍。

72法則(計算報酬率)公式二：72÷本金翻倍投資時間=年化報酬率

舉例：花了6年的時間讓本金翻倍，用套用以上公式72÷6=12，就代表投資了一個年化報酬率12％的標的。

ETF領到的股息再投入 需要多少時間資產才能翻倍

用國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）為例：

00878：7.49％（成立至今的年化報酬率）；72÷7.49=9.6年（本金翻倍的時間） 0056：5.33％（成立至今的年化報酬率）；72÷5.33=13.5年（本金翻倍的時間） 0050：8.08％（成立至今的年化報酬率）； 72÷8.08=8.9年（本金翻倍的時間）

要提醒，以上的年化報酬率是從成立以來至今的，跟未來的走勢沒有關係，只是為了方便計算，才假設未來每年的年化報酬率都一樣。

金融股需要多少時間呢？

富邦金（2881）：8.25%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷8.25=8.7年（本金翻倍的時間） 國泰金（2882）：5.85%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷5.85=12.3年（本金翻倍的時間） 開發金（2883）：7.93%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷7.93=9.07年（本金翻倍的時間） 玉山金（2884）：5.31%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷5.31=13.5年（本金翻倍的時間） 元大金（2885）：7.33%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷7.33=9.8年（本金翻倍的時間） 台新金（2887）：5.75%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷5.75=12.5年（本金翻倍的時間） 新光金（2888）：2.56%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷2.56=28.1年（本金翻倍的時間） 永豐金（2890）：4.95%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷4.95=14.5年（本金翻倍的時間） 中信金（2891）：4.54%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷4.54=15.8年（本金翻倍的時間） 中壽（2823）：2.73%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷2.73=26.3年（本金翻倍的時間） 上海商銀（5871）：7.25%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷7.25=9.9年（本金翻倍的時間） 華南金（2880）：3.35%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷3.35=21.4年（本金翻倍的時間） 兆豐金（2886）：6.22%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷6.22=11.5年（本金翻倍的時間） 第一金（2892）：4.44%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷4.44=16.2年（本金翻倍的時間） 合庫金（5880）：5.82%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷5.82=12.3年（本金翻倍的時間） 彰銀（2801）：0.83%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷0.83=86.7年（本金翻倍的時間） 臺企銀（2834）：1.16%（近10年定期定額的年化報酬率）；72÷1.16=62年（本金翻倍的時間）

銀行定存要放多久資產才會變成2倍？

華南銀行：1.51%（定存一年報酬）；72÷1.51=47.7年（本金翻倍的時間） 彰化銀行：1.505%（定存一年報酬）；72÷1.505=47.8年（本金翻倍的時間） 第一銀行：1.475%（定存一年報酬）；72÷1.475=48.8年（本金翻倍的時間） 台灣銀行：1.475%（定存一年報酬）；同上 合作金庫：1.475%（定存一年報酬）；同上 土地銀行：1.475%（定存一年報酬）；同上 兆豐銀行：1.475%（定存一年報酬）；同上 台灣企銀：1.475%（定存一年報酬）；同上

前面隨便一檔ETF跟大多數的金融股，效果都比定存好，所以這就是為什麼要大家好好學習投資理財的原因；當然定存的風險會比股票小，就看大家如何選擇。

怎樣的財務規劃或投資理財 最有效讓資產快速翻倍？

這問題很簡單，當選的投資標的年化報酬率越高，當然產翻倍的時間就越快。

如果有辦法找到一檔年化報酬率為72％的標的物，這樣只需要一年的時間（72÷72=1），資產就可以翻成2倍，但困難在於要真能找到這樣的標的物。

跟銀行貸款100萬利滾利還不出錢來 什麼時候變成負債200萬？

就要看當初貸款簽下的利率是多少，如果年利率是3%，72÷3-24年，代表24年之後就會從負債100萬變成負債200萬。

通貨膨脹越來越嚴重 啥時物價會是現在的兩倍？

行政院主計總處6日公布，最新消費者物價指數(CPI),2022年12月CPI年增率(通膨率)升到2.71％，仍在3％以內。至於全年通膨率則為2.95％，創下14年新高。

現在的通貨膨脹真的很嚴重，假設未來不幸每年的通貨膨脹都是3%，72÷3-24年，也就是24年後，珍珠奶茶就會從現今的60元變成120元。

結論

時間拉得越長，會讓複利滾出來的效果更驚人，要讓時間展現出複利的美。

這也是為什麼股神巴菲特一直強調長期投資的重要性，一旦時間軸拉長，雪球就會滾的很大顆。

不管是買高股息ETF或是金融股，只要是勵志想要存股的投資人，領到的股息就必須再投入回去。

如同滾雪球一樣，不可能滾了第一圈就把剛裹上去雪剝掉，才又滾第二圈；這樣雪球永遠不會變大顆。

72法則的前提只適用計算複利而非單利，也就是領到的利息要不斷投入，不可以中斷，否則這個方法就沒有用了。

複利讓72法則變的強大，而時間讓複利的效果驚人，所以追根究柢資產翻倍的源頭來自於時間，就不要浪費太多時間在沒有意義的事情上面，時間是很寶貴的。

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