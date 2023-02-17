普發6千加碼台積電或美股？ 網曝規劃：00692定期定額起來

政府超徵稅金將還稅於民，最快4月普發6000元。不少投資人開始思索該拿這筆資金投資哪支股票，有網友考慮加碼買進台積電2330或美股QQQ，還有網友選擇5000元定期定額富邦公司治理（00692），其餘則用於休閒娛樂。

一名網友在論壇Dcard詢問「普發的6000元，你會買什麼股票？」他表示，「我在想是要買台積電（2330）還是換成美金買QQQ？0050動太慢，外加巴爺爺賣掉台積電的消息出來有小小的打折一下，本來就有在買了，在想要不要再加碼提高額度」。

其他網友則留言「我反而在想哪支標的要多加碼一些 不過也就200 美而已，好像不用猶豫太久？」、「竟然是多的6000，那我個人會選擇高風險高報酬，賠了就算了反正多出來的，但如果賺了那就爽，所以唯一推薦BTC」、「6000我買00692，定期定額5000，1000吃吃喝喝去」、「TQQQ 深度價外CALL，拼個翻幾倍」。

不過也有網友留言「存起來以後繳漲價的電費」、「大樂透包牌比較實在」、「真的很好奇，總金額也才6000，不拿去吃飯，買股票是要幹嘛」。