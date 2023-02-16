有幾千萬買00878就可退休？ 這「兩關鍵」其實才是重點

【撰文・玩股講客人】

如果你想算殖利率，以完整全年度的2021年來計算，全年股息為0.98元，全年平均股價為18.1元，換算起來也有5.41%，其實表現相當不錯！

根據證交所最新的定期定額數據，目前大家最愛買的前三大ETF，第一名是元大台灣50高達15萬人以上，第二名元大高股息也有12萬人以上，前兩名都是大家熟悉的老面孔。至於第三名則為國泰永續高股息，也就是近期熱度越來越高的00878，甚至網路社團也越來越多新手想買，所以今天就來進行00878的專論吧。

00878當前股價合理性如何？

如果你有印象，我先前說過很多次了，ETF是指數型基金，當你想看基金的股價合理性時，那麼不太適合本益比或股淨比來評估，而是利用淨值與股價對照會比較好。上圖是近五日的股價、淨值對照，其實可以看到兩者的折溢價差並不大，但整體來說，股價都能維持在高於淨值的位置，算是相當穩定。

再來是申購買回淨單位數，這意思就是代表基金規模越來越大，因為申購買回的人越來越多，也確實如證交所統計的那樣，00878不愧是國內定期定額第三大規模的ETF，近五日的申購買回淨單位數都維持在百萬以上，這你可以看成股票單位的「股數」，把「申購買回淨單位數」乘上「市價」就等於市值了，換算下來每天都有破億的金額持續湧入。

00878當前技術面走勢如何？

看完了基本面之後，接著也來看看技術面吧！從近期走勢來看，00878終於在2022年8月8日站上季線，但接著也沒持續往上走又黏在季線掙扎，如果單從季線來觀察，其實近三個月的均線趨勢持續往下彎，這當然也代表00878不會太強了。

00878目前主力持股為何？

想知道00878的淨值或股價發展，這當然就要從成分股來下手了，原因很簡單，成份股被買進後就會變成ETF的淨值，所以成分股漲跌當然就會影響淨值走勢，而且前面我們也發現一件事，這檔ETF的股價會與淨值高度連動，所以只要成分股漲上去，那麼淨值成長當然也是理所當然囉，如果打開前十大持股，可以發現近一個月（20日）跌了一堆：

上漲的僅有台泥（1101）漲2.84%、遠東新（1402）漲6.37%、光寶科（2301）漲0.3%，剩下七檔都出現下跌，跌幅前三大分別是華碩（2357）下跌7.94%、可成（2474）下跌6.27%、英業達（2356）下跌5.58%。

所以為什麼00878一直跌？看看前十大持股就有答案了吧，這就像0050就要看台積電（2330）是差不多的道理，就供你參考囉。

00878參與配息的黃金時間點？

目前00878採取季配息的方式，所以你在看的時候，建議還是把全年度股息加起來，再去跟股價做個對照才比較不會失真，當然啦，如果你想算殖利率，以完整全年度的2021年來計算，全年股息為0.98元，全年平均股價為18.1元，換算起來也有5.41%，其實表現相當不錯。

也難怪現在這麼多新手動不動就到論壇或社團發問：請問我有幾千萬可以全壓在00878退休嗎？但這就得再更深富來做思考，由於這檔ETF是在2020年公開募資發行，因此配息起算時間是從2020年第四季開始，而最新一季配息已經在2022年8月16日除息完畢，基本上觀察過去已除息的時間點，我發現除昔日大概就是在財報公告月份配息。這有一個好處，那就是成分股的季報若能提早公布，那麼基本面你參加除息並填息的機率就比較高，因為季報表現佳就會帶動ETF上漲，那麼除息後的填息力道是不是也比較強？這就供你做參考。

想買00878最好別錯過這個指數

在前面談成分股的部分，我已經拉出來給你看了，主要就是電子及金融兩大族群。但我提到要看成分股走勢，這時候看看類股指數也是相當具有前瞻性的，拉開「電腦及週邊設備」類股指數後，可以發現技術面呈現非常疲入的態勢，可以說近期正在走空，同樣再看到2022年8月8日，指數走勢在那天也還沒站上季線，接著近期稍微碰到之後又出現反壓，因此整體技術面格局來看真的很軟，這當然也會連帶影響族群中的個股表現。

再換句話來說，當類股指數走弱導致成分股不強，那麽00878又怎麼可能會上漲啦？所以這檔ETF走勢關鍵還是在那些電子股的走勢，至於金融股就跟著市場趨勢發展而已，掌握相對簡單一點，盤好就強、盤爛就跌。

最後再談談網友想直接砸大錢買00878退休的議題，這其實就要回到兩個重點討論，第一個是這檔ETF主力成分股是由金融股、電子股組成，你必須忍受股價波動。再來是ETF上市的時間還太短，配息時間的參考樣本數還太少。所以如果你真的想歐印幾千萬買這檔ETF，那麼這兩大風險就勢必要先考量一下了。

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