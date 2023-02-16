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買006208＋定期定額0056？ 老手籲「這樣配」：買後者浪費青春

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生考慮買股加上定期定額投資。（本報系資料庫）
大學生考慮買股加上定期定額投資。（本報系資料庫）

定期定額適合懶人投資，不需要時時刻刻盯盤，許多股市新手都會選擇定期定額投資。有大學生正考慮買一張006208，加上定期定額0056，其他網友則推薦買一張006208，同時定期定額006208，有人直言「買0056就是在浪費你的青春而已」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「剛學習買股票，想請教大學生會選擇定期定額買入，還是買一張放著升利息呢？目前考慮買一張006208、定期定額0056」。

其他網友則留言「雖然我不是大學生，不過我比較喜歡定期定額耶，主要是分批買進可以平均成本，對自己生活上的負擔也不會那麼大」、「我會推00692」、「買0056就是在浪費你的青春而已」、「可以直接先買一張006208，同時也一樣定期定額006208」。

006208富邦台50 0056元大高股息 ETF 定期定額

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