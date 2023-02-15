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00878受益人數將超越0056？ 「這檔ETF」定期定額人數暴增中

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

2月14日情人節證交所公布了上個月的定期定額，因為統計到1月底剛好是台股開紅盤，所以比起12月底時的全面月增，股票組普遍轉為小幅度的月減（定期定額也逢高調節？），只有國泰金(2882)是唯一的月增，統一（1216）則是換下台塑（1301）再度重新進榜。

而在ETF組，漲多的月減現象比較集中在科技主題型的商品，包含電動車、5G、半導體、NASDAQ等等。上個月特別追蹤的00713高息低波，1月得票數繼續大增14.4％，再前進1名到第8，目前距離越南885只差3百多戶了，2月應該可以順勢再攻上第7，這爬升速度之快…

2022年5月：3839人（排名19）首次進榜

2022年6月：3839人（排名19）

2022年7月：3827人（排名18）

2022年8月：4452人（排名16）

2022年9月：6420人（排名12）

2022年10月：7143人（排名12）

2022年11月：7699人（排名12）

2022年12月：10,281人（排名9）

2023年1月：11,766人（最新排名8）

這個禮拜四即將除息的00878，連增月數繼續累積到23個月，值得注意的是上週末公布出來的受益人數，878在短短一週內激增2.8萬人（81萬3397至84萬1505），和0056的差距只剩下大約4萬人。照這個速度，非常有可能在未來幾週內超越0056，正式登上台股人氣冠軍。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 ETF 1216統一 2882國泰金

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買「0050、0056、00878」 他每月投2.8萬…想十年存至250萬

存股為懶人投資法之一，風險相對較低，有股市新手想在10年內存到250萬元，每月預計投入2.8萬元買股，考慮標的包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。其他網友則認為，這三檔都是不錯的標的，不一定要將全數資金投入一檔標的，也可以考慮增加金融股、債券、美股，或是直接買槓桿ETF。

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