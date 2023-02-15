中信中國高股息（00882）成分股大解析 專家：這ETF葫蘆裡到底賣什麼藥

【撰文・雪球滾滾-兩岸投資觀察】

大家都知道投資股票型ETF就是投資一籃子的股票，基本上只要清楚知道編制邏輯，就能對是否要投資這檔ETF做出判斷。

買ETF還可以幫助投資人節省精力和時間，絕大多數的時候不需要把成分股拿出來一檔一檔的研究，畢竟如果要做到這般細緻，那還不如乾脆自己選股來投資好了。

看到這裡大家可能會開始覺得有點矛盾，那為什麼雪球大還要寫這一系列的文章來一窺00882的成分股呢?

我認為這種只看編制邏輯而不細看成分股的策略，單純用在台股或美股ETF的投資上確實沒毛病，但如果是00882可能就要多一些心思。

畢竟這檔ETF是追蹤香港的股票，而且成分股基本上都是大陸公司，台灣投資人的持股信心更容易動搖，甚至會直接Pass掉。

別以為雪球大是在瞎操心，之前就曾看到知名財經網紅的節目說:882的缺點是「陸股因素」，這才驚覺原來「大陸股票」在某些台灣人眼中是多麼可怕的東西。

以我個人經營FB專頁一年多來的經驗為例，經常會遇到酸民或是對陸港股票抱持嫌棄、鄙視、以及恐懼態度的網友。

我認為這些情緒源自於從小到大接受到的媒體資訊，讓人被植入根深蒂固的觀念，打從心底覺得陸港股就是不靠譜、不安全、不能信。

所以回過頭來講882這檔ETF，如果我們只講編制方法，恐怕還不能讓投資投資人增加持股信心。

為了讓雪粉們清楚知道這檔ETF的葫蘆裡到底賣什麼藥，雪球大決定展開這一系列的文章，希望能幫助大家抽絲剝繭，更好認識每一檔成分股。

溫馨提示

本系列文章是以1/17中信證券提供的成分股比例資料來做為參考依據，由於成份股排名隨時都會變動，最新資訊請大家以中信官方發布的為主。

第一名: 中國神華

股票代號: 1088HK/601088SH

在《我存A股而不是台股》一書中，雪球大就曾在第六章中介紹過這家煤炭龍頭股，感興趣的朋友歡迎把這本書作為延伸閱讀哦。

根據公司2021年報顯示，中國神華業務主要分為煤炭、發電、鐵路、港口、航運、媒化工等。

擁有核心資產包含：

6座礦場、18座電廠、1座港口、2座碼頭、10條鐵路、1家航運公司以及1家媒化工廠。

中國神華以煤炭產品為基礎，形成的煤炭「生產－運輸（鐵路、港口、航運）－轉化（發電及煤化工）」一體化運營模式。

公司的煤礦主要產動力煤，2021年完成煤產量為307.0百萬噸，同比增長5.3%。

簡單說明一下，凡是以發電、機車推進、鍋爐燃燒等為目的，產生動力而使用的煤炭都屬於動力用煤，簡稱動力煤。

以下是各部門2021年經營資料摘要：

公司銷售的煤炭主要由自有煤礦生產，客戶涉及電力、冶金、化工、建材等多 個行業，全年實現煤炭銷售量482.3百萬噸，同比增長8.0% 發電的部分全年完成總售電量156.13十億千瓦時，近年來公司也積極佈局風電和光伏等清潔能源 鐵路的部分全年年自有鐵路運輸周轉量達303.4十億噸公， 同比增長6.2% 港口的部分全年完成煤炭裝船量261.4百萬噸，同比增長4.9% 航運的部分全年完成航運貨運量121.2百萬 噸，同比增長7.3% 煤化工的部分主要生產聚乙烯和聚丙烯，聚烯烴產品產量 644.5千噸，同比下降8.0%；但受惠於聚烯烴產品價格上漲，本部門經營利潤達到722 百萬元，同比增長178.8%

總結來說，中國神華通過擁有優質煤礦資源和具規模的一體化業務模式，打造了寬廣的護城河。

第二名: 越秀地產

股票代號: 0123HK

公司是大陸第一批成立的綜合性房地產開發企業之一、第一代商品房的締造者,也是第一家擁有香港房地產投資信托基金的內地房企，主要運營業務包含房地產銷售、房地產管理、房地產租賃服務、以及地產代理。

以下是各部門2021年經營資料摘要:

截至去年底，公司擁有的土地儲備約為2,711萬平方米，共102個項目分佈於全國29個城市。

按地區來分的話，大灣區約佔55.0%，華東地區約佔12.5%，華中地區約佔17.5%，北方地區約佔 10.6%，西南地區約佔4.4%。

全年累計合同銷售金額約為人民幣1,151.5億元，同比上升 20.1%，完成全年合同銷售目標人民幣1,122億元的102.6%。

按地區來分的話，大灣區約佔62.0%，華東地區約佔22.5%，華中地區約佔8.8%，北方地區約佔4.0%，西南地區約佔2.6%。

截至去年底，公司已出租投資物業共約66.4萬平方米，其中寫字樓約38.4%，商業約 39.7%，停車場及其他約21.9%，全年租金收入約為人民幣6.42億元，同比上升6.6%。

總結來說，越秀地產坐擁大灣區(粵港澳)的優質地產資源，大灣區是大陸當前GDP和人口規模排名第一的區域，我認為具備持續發展的潛力。

第三名: 中國宏橋

股票代號: 1378HK

中國宏橋是全球特大型鋁業生產企業和全球領先的鋁產品製造商，去年全年生產的鋁合金產品產量和鋁合金加工產品產量分別為563.3萬噸和67.2萬噸。

截止2021年底，公司鋁合金產品收入為人民幣843億元，佔總收入的73.7%；氧化鋁產品收入為人民幣169億元，佔總收入的14.8%；鋁合金加工產品收入為人民幣125億元，佔總收入的10.9%。

第四名: 統一企業中國

股票代號: 0220HK

統一這家公司相信台灣投資人都很熟悉，雪球大自己也是從小吃到大，所以在這裡就不多做介紹了。

公司主要從事食品生產與銷售，食品業務2021年收益為人民幣9,524.9百 萬元，較去年同期增長1.1%，產品主要包含方便麵和飲品。

第五名:中國光大銀行

股票代號: 6818HK/601818SH

光大銀行是全國性股份制商業銀行，總部設在北京，截止2021年底，公司已在大陸設立分支機構1,304家，網點輻射150個經濟中心城市。

在2021年英國The Banker公布的「全球銀行1000強排行榜」中，光大銀行位列第32名。

以下是2021年關鍵經營數據摘要(人民幣)：

資產總額達59,020.69億元，同比增長9.95%；貸款和墊款本金總額33,073.04億元，同比增長9.90%；存款餘額36,757.43億元，同比增長5.61%。

經營收入為1,533.66億元，同比增長7.40%；其中，利息淨收入1,121.55億元，同比增長1.32%；手續費及佣金淨收入273.14億元，同比增長11.90%。

利息淨收入是公司主要收入來源，佔總收入高達為73.13%。

去年淨利差2.07%，同比下降13BPs；淨利息收益率2.16%，同比下降13BPs，主要是落實減費讓利政策，緩解「融資難、融資貴」問題。

手續費及佣金淨收入273.14億元，同比增長11.90%，是公司第二收入來源，佔總收入的17.81%。

不良貸款餘額413.66億元，比上年末減少3.00億元；不良貸款率1.25%，同比下降0.13%；關注類貸款率1.86%，同比下降0.29%；逾期貸款率1.99%，同比下降0.16%；撥備覆蓋率187.02%，同比增加4.31%。

資本淨額5,622.54億元，同比增長5.38%；資本充足率 13.37%，一級資本充足率11.41%，核心一級資本充足率8.91%，均符合監管要求。

公司未來將專注發展中間業務，增強財富管理特色，滿足企業和個人財富管理需。

所謂的中間業務就是指不動用銀行資產的服務性業務，例如資產管理、代收、理財業務、租賃、保管箱等。

結語

前五大持股約占16%的比例，包含一家能源公司、地產公司、原材料公司、食品公司和商業銀行。

我認為這些公司在其領域都是佼佼者，護城河非常寬廣，值得投資人細細研究。

鄭重聲明 股市有風險，投資需謹慎。 本專欄內提到的所有投資標的（包含但不限於股票和ETF）僅作為分析之用，不作為交易參考。 本專欄不薦任何投資標的（包含但不限於股票和ETF）。 本文內容和觀點僅代表作者個人投資的思考和感悟之分享，僅供閱讀，不構成任何型式的投資建議。

作者：雪球滾滾-兩岸投資觀察

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00882 中信中國高股息 成分股巡禮 (1-5名篇)