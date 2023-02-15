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006208跟0050該怎選…無腦買真可行？ 專家：差在內扣費和流動性

聯合新聞網／ ETF基金公道伯
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

006208適合定期定額嗎？

因為0050比較貴 需要2檔都買嗎？

0050和006208兩檔ETF，差異基本上只在於費用率不同，導致追蹤台灣50指數的成效有時會有差異，但差距尚算不大。

兩檔皆屬追蹤台股大型股指數的ETF，雖側重單一市場的大型股票，但仍為參與台灣股市的一條捷徑，兩檔皆適合定期定額。

其實定期定額的投資方式，可以不用考量到股價的高低，因為我們是拿一個固定的金額去買股票，買到的股數多寡其實不會影響到投資的效果；只需要考量標的的交易流動性就好，而這兩檔流動性都非常好，所以都是可以選擇的。

其實這兩檔挑一檔買就好，如果比較在意流動性的人，可以買0050；在意內扣費用的人，可以買經管費較低的006208。

定期定額投資市值型ETF也需要適時停利嗎？

不停利會不會變成紙上富貴夢一場？

停利這個議題比較複雜，還需要同時考量多個面向，例如投資多久？股市、景氣周期是否已到尾聲，或可先部分停利出場，改持較多現金？本身年紀大小是否不適合再持有過多股票？未來是否需要用到較大筆資金？

如果是「當年」（例如10～20年前）的小資族，已經長期定期定額市值型ETF如0050，如今已到中年或退休年紀，風險承受度也不同，或許就可以停利部分股票，並補上一些債券或其他風險較低的資產

大部分推廣的文章幾乎都是要小資族「無腦買」 這真的是對的投資方式嗎？

其實我不太認同投資可以「無腦」買，或說是定期定額是可以「無腦」執行的。

但「無腦」一詞我會把它解釋成比較好聽的，「有紀律但不用深度研究考慮太久」的投資方式，如果我們可以再搭配上一點點的主動投資思維，就「有可能」提高我們的投資成效，當然會需要承擔風險，真的沒時間研究的人就不適合了

比如說近兩三年有很多次股市大跌的情況或事件發生，那我們平常有在做定期定額的投資人，突然有多餘的閒錢（年終獎金發了一大筆／中了大額獎金彩券）的話，其實就可以趁機擇時加碼或進場一下，可以改為繼續定期但「不定額」，拉高單次投資金額撿便宜，或是繼續定額但「不定期」

大跌時多扣款幾次，也是會撿到相對便宜的價位，投資的方式我覺得是百百種，不一定哪些一定好或不好，一定會有一些是較適合自己的投資方式，而每個人的投資方式也不一定會相同，可以說是條條大路通羅馬。

◎內容已獲 ETF基金公道伯 授權，原文出處於此

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 定期定額

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