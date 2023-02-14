買「0050、0056、00878」 他每月投2.8萬…想十年存至250萬

存股為懶人投資法之一，風險相對較低，有股市新手想在10年內存到250萬元，每月預計投入2.8萬元買股，考慮標的包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。其他網友則認為，這三檔都是不錯的標的，不一定要將全數資金投入一檔標的，也可以考慮增加金融股、債券、美股，或是直接買槓桿ETF。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「新手想存股建議」，他表示，「我想詢問我預計在10年內存到250萬，這10年當中每個月約可以存2萬8千元，但是約10年後，會從資金提撥200萬出來當作房屋頭期款，既然有這些資金了，想請問股市學長姐是否能建議，如果想儘早在10年內能以存股滾到250萬，我應該放0050、0056、還是00878呢？」

其他網友則留言「要滾錢最快的方式就是買槓桿ETF，元大50正2，富邦納斯達克正2都不錯 如果你只想靠股息滾，建議00712，現在壓是相對低點，殖利率很高，也能閃二代健保」、「你說的都是好選擇，富邦台50（006208）比0050內扣較低，再留兩成的現金，等忽然的恐慌大跌再進入。」、「債券，畢竟是要拿來用的，承受不了下行風險」。

還有網友留言「建議可以分散佈局，三檔都是不錯的標的，不一定要全部都放在同一檔ETF ，可以打造月月配息之類的，或是可以增加一些金融股，除了配股也會有配息，或是也可以考慮看看債券，到期保本風險也相對較低，每半年還可以領取利息」、「可以各放一些分散風險，另外，我覺得以現今趨勢跟未來科技發展來說，投資國外市場賺取的價差較為可觀」。