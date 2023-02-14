他回測0050歷史績效！竟發現：股息必再投入、逢低不一定加碼

無暇盯盤卻又想投資時，多數投資人會選擇存股ETF，有網友試算指出，股息再投入的年化報酬比不投入多了91萬元，而逢低加碼的報酬率則不一定因此提高，因此建議存股族「股息再投入、逢低不一定加碼，有閒錢提高投資金額即可」。

一名網友在論壇Dcard發文分享「關於ETF存股-逢低加碼、股息再投入的必要性與差異」，他表示，「常見0050、0056、00878這類熱門ETF標的配息，替自己賺零用錢的新聞，近期適逢景氣燈號藍燈。針對標題兩個疑問進行試算，結果跟想像中的差異頗高，分享一下心得」。

該網友以0050為例，每年10萬元單筆買進，回測2006到2023共計180萬。股息不投入年化報酬約3.5%，無複利終值3,363,383元；股息再投入年化報酬約4.9%，含複利終值4,279,739元，差異91萬多元。

逢低加碼方面，股息再投入，每年崩盤10%加碼投入10萬元，年化報酬約5.4%；每年崩盤20%加碼投入10萬元，年化報酬約5.3%；每年崩盤30%加碼投入10萬元，年化報酬約5.2%。可見不是越加碼報酬率越高。

該網友總結兩大結論，第一，股息別拿來當零用錢，最好再投入。第二，逢低不必特別加碼，年畫報酬增長有限。有閒錢提高每月/年撥款量即可，定期定額不必特別盯盤。