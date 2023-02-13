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00878將一直在10幾元徘徊？專家曝1關鍵：有些ETF先天不會漲

聯合新聞網／ 股股知識庫
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

近期台股ETF市場相當火熱，2022年國內ETF規模來到2.33兆元，國泰永續高股息（00878）、富邦台灣采吉50基金（006208）等都是投資人的最愛，投信公司不斷地推陳出新，而投資人也趨之若鶩，自從2003年以來，投信基金就不斷地推出ETF，未來ETF市場規模還會持續突破。但是多數的ETF都還在10元左右徘徊，甚至有些ETF出現下市的情況？

手上的ETF為何都在10元左右徘徊？ 這與ETF的成立目的有很大的關係！因為選股邏輯不同，可能使得某些ETF先天不會漲！這點在反向型ETF身上最能看出，如專買台指期的00632R，為了反向做空0050，天天調整部位，使得長期股價走勢往下，現價5.34（2023/2/8），因此若是想長期持有可能要另覓。

另外ETF概念如果過於前衛，可能也使得股價長期打底，如電動車、5G、AI、機器人等概念，短期還未看到成果，因此ETF價格仍低，但是不見得未來沒有機會。

市值前十大持股，股價多數落在30元左右。
市值前十大持股，股價多數落在30元左右。

ETF成分股也是影響股價的重點之一，如果ETF的主要成分股沒有好的走勢，也會影響到ETF。從下圖可知，有小0050之稱的006208的月線走勢，006208前三大持股中占比48%的台積電（2330），走勢幾乎與006208一致，因為2014年以來，台積電股價逐步上升，因此006208價格也有不錯的走勢。

006208月線走勢圖，以及台積電（2330）月線走勢圖。
006208月線走勢圖，以及台積電（2330）月線走勢圖。

長期持有股價過低的ETF要當心，ETF是會下市的，只要符合幾個條件：資產規模太小或淨值跌幅過大。資產規模太小指的是最近 30 日的交易日，股票 ETF 淨資產總值小於一億、債券 ETF 小於 2 億、期貨 ETF 終止門檻為 5000 萬。其次是平均淨值 30 個交易日內累積跌幅達 90%，就要下市。

舉例來說：如果初始發行價為20，價格跌到 2，跌幅超過 90% 就需要進行清算下市。 ETF在下市前會提前公布消息，因為清算要一段時間，如果不想資金被清算卡住，可以提前售出。

ETF要慎選，長期持有錯誤的ETF，只會得到錯誤的結果。股股知識庫黃佳文表示：台股提到的股價遲遲不升，甚至下市的可能，都將「美股ETF」的優勢凸顯出來，美股ETF往往成立很久，成交量龐大，且美國股市長期往上，更不用提美股券商費用率為0，歷史悠久的大盤ETF：SPY、VOO、IVV長期都有不錯的表現。

近期ETF如雨後春筍般冒出，根據證交所ETF上市清單，2003年僅0050上市，20年後的今天已經高達87支ETF上市，可交易的各類型ETF更是高達數百支，眼花撩亂的各類型ETF使得我們霧煞煞。

回到本質，在ETF的投資中，遵從巴菲特提到的投資原則，第一條是不要賠錢，第二條是不要忘記第一條。ETF的目的是幫我們賺錢，因此一定要了解他的選股邏輯、成分股，只有你擁有更多的資訊，才能做出「理性正確」的選擇。

如果苦於不知選擇哪支ETF，越簡單的越好，例如市值前50大的0050、全球規模最大的SPY等，雖然股價較高，但透過定期買零股的方式，持之以恆還是能累積財富。

​​※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

帶你進入美股世界：股股知識庫

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