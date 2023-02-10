00878除息可參加嗎？ 他「三方法」判斷：良性看待00900的表現

國泰永續高股息（00878）和富邦特選高股息30（00900）都將於2023年2月16號進行除息；00878這次配息0.27元，00900這次配息0.12元，許多投資人都很想知道，是否可以參加這次的除息？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，投資人能用「三個方法」來判斷是否要不要參加除息，且將00878和00900套用到這三個方法中，分析這次的除息後的股價表現。

以下為影音內容：

三個方法判斷一檔股票可不可以參加除息

1.除息前有沒有漲過一個波段

先從股票的角度來看，一檔股票在除息前漲很多，如果投資人手中有這檔股票，覺得可以參加除息嗎？答案是「盡量不要」，如果是大戶、主力持有，股票漲了一個波段，手中持股都是賺錢的，有很高的機率會在除息前先獲利了結。

因為除息就是給人一種不確定性的感覺，那當然有獲利就先了結，且大戶跟主力的持股張數一定非常多，參加除息的話，一定會被扣到「二代健保補充保費」，二代健保的費率是2.11％，這相當高，因為買賣股票的手續費和交易稅，也才0.幾％而已。

所以應該不難理解，為什麼說股票如果在除息前漲了一個波段，不建議投資人參加除息了；因大戶可以獲利了結又能避開二代健保費，和樂而不為呢。

相反地，一檔股票如果在除息前跌了一個波段，這時候通常手中的持股一定賠很慘，當然只能抱著參加除息，且萬一除息完，那些躲二代健保的大戶跟主力通通跑了回來，股票除息前賣掉，這時候價格又被拉抬不就買不回來了，直接被「嘎爆」。

但手中沒有持股者，遇到跌一個波段的股票就不建議參加除息，畢竟跌一個波段屬於空頭走勢，除息之後會不會有買盤進場都還是需要觀察；若還是真的很想買這檔股票，建議可以除息完還是貼息的狀態之下進場，風險會比較小。

2.殖利率與平常兩天漲幅相加 差距是否過大

如果一檔股票的殖利率，和股價平常一兩天的漲幅相加起來，沒有相差太大，那縱使除息前漲了一個波段，也是可以參加除息的，因為代表填息的壓力不大。

相反地，如果殖利率和平常股價一兩天的漲幅相加起來，差距非常大，這代表填息的壓力會很大，所以縱使除息前跌了一個波段，還是會建議投資人應該要避開；否則很容易賺了股息，賠了價差。

3.注意ETF的折溢價

ETF有市價跟淨值的區別：

市價就是股票市場的買賣成交價；而淨值就是這檔ETF該有的價值。

當市價高於淨值，就代表很多人追捧這檔ETF，也就這意味著這檔ETF過熱了，超出它該有的價值；這時候買進就是買貴了。 當市價低於淨值，代表這檔ETF市場的追價意願不高，低於該有的價值；買進就是買便宜了。

任何一檔ETF不論市場多熱愛或者邊緣它，股價終究還是會回歸到淨值，所以要買一檔ETF，會建議等到市價低於淨值的時候，再去做購買的動作。

00878用三點判斷是否能參加除息？

1.漲了一個波段：就00878的走勢圖，很明顯是漲了一個波段，所以就第一個判斷方法，不建議參加除息。

2.平常兩日漲幅可以超過殖利率：00878的殖利率（股價用17.1元計算）為1.58％，和平日股價一兩天的漲幅加起來，是有機會超過的，所以是可參加除息的。

3.處於溢價（2月3號收盤價）：但相差不大，溢價的話也是合理範圍內，所以可以參加除息也可以不參加，交由投資人自行判斷。

算是可以中性看待00878這次的除息表現。

00900用三點判斷是否能參加除息？

1.漲了一個波段：00900的走勢圖也很明顯有漲了一個波段，所以不建議參加除息。

2.平常兩日漲幅可以超過殖利率：00900這次的殖利率（股價用11.33元計算）為1.06％，股價與平常兩日的漲幅相加是有機會超過的，是可參加除息的。

3.處於折價（2月3號收盤價）：市價是低於淨值的，即便沒有低很多，但還是低，所以是可以參加除息的。

可以良性的看待00900這次的除息表現。

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