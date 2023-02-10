他分析00878贏0050、006208的原因！高股息ETF這優點難取代

高股息ETF風評兩極，有投資人認為此類股票只是「左手換右手」，有網友以國泰永續高股息（00878）舉例，高股息ETF在不斷的除息填息中累積資金，穩定現金流難以取代。其他網友也表示，「00878可以拉高現金流，讓生活有餘裕購入其他標的」。

一名網友在論壇Dcard分析「存00878還不如存0050或006208？」的議題，他指出，「高股息產品是讓自己的本金疊加，創造出足以提供生活消費的現金流，相反你用市值型的元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）反而達不到這個效果，也許股票成長00878不如市值型ETF那麼亮眼，但相信在不斷的累積中，他能給的現金流（安全感）也是無可取代的」。

其他網友留言「贊同，我有0050跟00878，但兩個的目的是不一樣的」、「我認為以我這種現金流不多的人，可用878拉高現金流，讓生活變得更有餘裕去購入其餘存股或是更好的標」、「個人覺得0050和878適合的族群本來就不同，0050適合出社會的青年投資，至於878則是適合存退休金的中年人」。

不過也有網友持反面意見留言「同樣用了大量時間、同樣持續待在市場承受風險，為什麼我要選擇報酬率較低的高股息？高股息的擁護者若無法解釋這點就不用想說服市值型的投資者了」、「0050就是本益比比較高，長期大牛下，高本益比的確漲比較多」。