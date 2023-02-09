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0056或00919高股息ETF怎選？網「加買這檔」：配息月錯開

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問高股息ETF投資標的如何選擇。記者侯永全／攝影
網友詢問高股息ETF投資標的如何選擇。記者侯永全／攝影

投資標的選擇多，有網友考慮存股高股息ETF，考慮的投資標的包括近期股價表現佳的00919，及規模大的0056。不過其他網友建議，可以一次投資00878、00919，剛好配息的月份錯開，發放股息的時間也不同。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「請問買0056好，還是買00919好？」他表示，「0056雖然規模大，但目前的入手價相對高，加上之前0056的檔數已經增加到50檔，看到很多人說股息在未來會被稀釋，我自己也開始對他未來的殖利率產生疑慮。

00919的話，入手成本當然也是考量之一，加上他的實際股價表現，今天已經破18了。雖然今年六月才會第一次配息，目前不知道今年會配多少，但以他的選股規則，配息應該也有個6到10%？成長性有先顧到，配息穩定的話是真的香」。

該網友補充，「至於00878，雖然版上買的人不少，目前沒有考慮00878的原因，大概是成分股裡面金融其實占了不少，今年金融股的虧損、配息疑慮高，買太多還是會抖」。

其他網友則建議「單純追求高股息的話建議買00712，殖利率很香，也可以閃一點二代健保」、「00878和00919買起來，其實剛好配息月份分開，一起買不好嗎？」、「六月配息先買降低成本啊，除息前大概會在飆一波」、「買00631L」、「先別急著買！00923會比較好！一樣有配息」、「直接買006208就好」。

不過也有網友留言「苦勸，不要再買高股息了」、「買大盤就好，高股息是垃圾哦，建議看清流君的影片了解一下」、「00878就是一個穩而已」、「等放個十年再來看，不是只看當下」。

高股息 Dcard ETF 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 006208富邦台50

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