00878跟0050都要的話怎配置？專家分「三階段」：這時可100％高股息ETF

2022年是高息型ETF大放異彩的一年，報酬率勝過大盤與市值型ETF。尤其是00878，在財經網紅的推波助瀾之下，受益人數激增、規模迅速突破千億大關。非常多存股新鮮人首檔投資標的不是0056，就是00878。在大盤陷入熊市的2022年，存股新鮮人們不斷買進高息型ETF，也確實嚐到報酬率勝過大盤與市值型ETF的甜頭。

然而戰局詭譎多變，去年10月底大盤波段觸底反彈至今，市值型ETF上演絕地大反攻，短短3個多月漲幅碾壓高息型。不少版友開始動搖信心，提出兩個問題：是否該繼續累積高息型ETF？是否該把所有高息型賣出，轉進市值型？

高息型與市值型ETF兩者功能不同，這不是非A即B的選擇題，而是要看個人投資屬性與整體資產配置，才能做最後決定。

高息型著重穩定的配息，特性是波動小於市值型，因此空頭市場表現會優於市值型。市值型著重在長期報酬率，波動幅度遠大於高息型，換句話說，相對於高息型，市值型空頭時跌的深、多頭時漲的猛，但長期報酬率會優於高息型。

瞭解高息型與市值型ETF的特性之後，然後進一步確認自身投資屬性。如果認同高息型，就必須接受大盤多頭時，報酬率會輸給市值型的結果。2022年專注累積00878的新進版友，如果可以接受報酬率落後的結果，要持續買進00878當然可以。

該把高息型全數賣出，轉換成市值型嗎？版主認為這是一個很糟糕的投資策略，朝三暮四的結果，往往會落得兩頭空。股市難以預測，又有誰能保證今年市值型一定會勝過高息型？如果未來市場爆發重大金融危機，高息型反而是一個保護傘，此刻全數轉進市值型，必定受傷慘重。如果您看好今年市值型的表現，就從今天開始挪部分資金建立部位，不建議賣出高息型轉投入。

版主一向強調資產配置的重要性，市值型與高息型的功能不同，都適合做為資產的一部分。將每個月的買股預算，按比例分別投入市值型與高息型才是最佳的買股規劃，沒必要重壓特定一種。至於該如何分配資金比例，版主過去曾經發文做過建議，本文簡單重述如下：

還有另外一種方式，即買股資金100%投入市值型，退休之後在逐月、逐年將一定比例轉換成高息型，以換取更多更穩定的現金流。理論上，這個方式是最有效率的，畢竟市值型的長期報酬率會遠勝高息型，因此退休之後在進行轉換，可以讓複利的威力在最後一刻爆發。

總結。首先，若已瞭解自身投資屬性與高息型ETF的特性，想專注累積00878也是可以的。其次，不建議賣出高息型轉投入市值型，如果看好市值型的表現，挪一定比例資金投入，重新建立市值型部位。最後，把每個月的買股預算，按比例分別投入市值型與高息型才是最佳的買股策略。

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