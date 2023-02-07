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李文亮逝世三年後：陸疫情全放開的遺忘對抗

買0050損益起死回生…等4個月終於賺4萬！他：相信大盤

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享投資0050的經驗。台股示意圖。記者侯永全／攝影
網友分享投資0050的經驗。台股示意圖。記者侯永全／攝影

2022大環境景氣差，台股震盪大，不過對於存股族而言，不應因為一時的股價變動而進出場。有網友分享，手中持有的0050從去年10月報酬率-16％，過了四個月後的現在損益率已達8.32％、回賺4萬4510元。

一名網友在論壇Dcard發文貼出投資損益表，他表示，手中持有的0050，從去年10月報酬率-16％，到現在損益率已達8.32％、回賺4萬4510元，直呼「相信大盤，相信定期定額的威力」。

其他網友也表示，「我-16％到現在9.多％，指數萬歲」、「006208 定期定額三個月，目前報酬5%」，還有網友持有0050、006208，損益34.24％、8萬3878元。

還有網友留言「往下繼續買啊」、「既然虧錢不能看短期，盈利也同樣不能看短期，今年十月再看如何吧」、「別人喊買0050我定期定額，別人喊賣0050我加碼。 散戶笨韭菜總是比理智人多，倒著來就對了」、「現在不停利，今年10月又賠回去了，不停損也不停利，買來當過期品膩」。

台股 大盤 Dcard 定期定額 0050元大台灣50 ETF

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