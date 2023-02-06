00878最賺錢的投資方法曝光！ 專家：價格和配息這兩個關鍵信息

【撰文・小股東】

時下蔚為風尚的ETF投資吸引著無數投資老手和投資新手共襄盛舉。今天我們藉著對00878的評價，來聊聊小股東對ETF的投資觀點。我們保守的評價00878明年四季配息總合可能低至0.8元，16元以下買進可享有5％以上的殖息乃是長線投資人合宜的成本價。

ETF（Exchange Traded Funds），顧名思義：ETF的Fund，它就是基金。沒錯，ETF同投資人二十年前所熟知的股票型基金、海外基金、債券型基金均相同，它們都是基金。一種把錢交給經理人，由經理人幫我們投資的機制。然而又怎麼會傳統的共同基金不再受到巿場青睞而ETF卻成為巿場新寵呢？原因無它，即是費用問題以及主動投資這二大因素埋葬了共同基金的巿場。

傳統的開放型股票基金，動輒3％～5％的管理費用，投資人往往在拉長投資時間後發現，所有的績效幾乎被投信公司的經理人費用及基金管理費消耗殆盡。另外就是主動式選股亦是為人垢病的一環，經理人團隊的操作性格及風險預判很直接地影響了基金的投資績效。

反觀目前的被動式ETF，其費用率大大降低，且被動投資使得績效更接近巿場。ETF的投資風險相對之下更為可控，且績效可被預期。此乃時下ETF大行其道的基礎原因。

時至2023年初，於台股掛牌的ETF 已達數百檔之多，各種款式均有。對投資老手而言，現代年輕人是幸福的，投資工具越來越豐富，資訊也越來越完整。

然而時常在各大論談見到「退休金全押ETF」、「定期定額無腦投資ETF」、「ETF帶給我財務自由」…等等。如果賺錢如此容易，懶人投資可以簡單致富，那麼我猜想通膨應該降不下來了。

在【小股東的大投資】園地裡，倡導著積極投資降低成本以及擴大部位的投資主軸。今天就用我們的視角來看一遍台股ETF熱門款00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金。

00878的投資策略是明確的，字面意思即明示永續和高股息。銷售對象即是投資族群裡最龐大的存股領息一族。00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，也就是說00878就是必須被動地買這指數的30檔標的。

00878怎麼買最賺錢？ 應該就是「價格」以及「配息」這二項最關鍵的信息吧！

欲分析一檔ETF可比分析一檔個股難多了，因為想要清晰地掌握00878的未來，就必須把這30檔成份股的營運狀態抓的緊緊的。你說累不累人！ 又有那位投資人這麼做！

所以面對ETF，我們選擇化繁為簡，把最複雜的事情以最簡捷的方法視之，就看他的配息率來決定投資與否。00878近二年來平均6％以上的年化配息率，數字會說話，這已經令不少投資人為之臣服了。

圖表由作者整理

所以結論是：00878近8季平均配0.27元 ／ 平均年化殖利6.04％，只要00878股價低於18元，我們可以買進，享有每季0.27元／年化6％的殖息？！

00878於2022.12月收盤價為16.72元，年化殖利為6.5％，可以押注身家買進嗎？

這個結論看似合理，實則危險。如果巿場上有年息6.5％的安全標的，那麼那些死槓著台積電不到2％殖利率的資金，他們是怎麼想的呢？

不過我們也不是潑冷水專家，讓我們務實地來一起探索00878的未來。

我們一樣探討二個面向：價格及配息

價格：ETF的成交價格在效率巿場來看會接近淨值或者小幅折溢價，而ETF的淨值即由其成份股巿值所決定。我們比對00878於2023.01月份持股三大權重股（華碩、仁寶、聯強）作比較，00878自2022年高點至2022年未跌幅為18％，前三大成份股同時期跌幅10％～28％不等，平均值剛好也跌18％。

我們可以得到一個信息： 00878的淨值和股價已經充份反應其成份股的巿值變化了。

圖表由作者整理

配息：這一部份是不容易精確評價的。部份投資朋友可能會認為00878每季都有穩定0.27～0.28的配息?這想法是過於樂觀了。ETF的配息可能來自以下： 成份股股息、財產交易所得以及收益平準金。

我們分別探討如下：

成份股股息：00878前三大持股於2023年配發股息，筆者預估均可能較前年度有20％～40％不等的跌幅，故而我們評估00878明年來自成份股股息也將大幅度縮水。

圖表由作者整理

財產交易所得：財產交易所得乃所謂成份股換股時已實現之資本利得，這部份自2022年2月高點以來，大盤多呈盤跌走勢，此項次收益實在沒有樂觀的理由。

收益平準金：收益平準金乃由投資人所投入之資金作儲備，用於平衡不同時期加入本ETF之部位均能受相同的配息回報，收益平準金不應主導配息的主要份額。

我們對00878的評價即將告一段落，自00878掛牌二年以來憑藉著亮眼的配息率，毋庸置疑是同族群高股息ETF的資優生。然而這二年也是台股牛巿相當亮點的二年，在未來的幾年內能否擁有良好的配息率更是投資人關注的焦點，然而被動基金其本質必然少了經理人操作的裕度，所以期待ETF背離其所追蹤的指數更是一種不合理的想法。

毋需擔心00878無法配息，該ETF的條件設置仍然有汱換成份股的健康機制，配息不會是問題，關鍵僅在於配多少而己。

投資人應該作的反而是規劃好資金配置，靜待00878有更令人心動的價格出現。調整好自己的步調適時地降低成本擴大投資部位，目前台股檯面上眾多活躍的ETF均尚屬年輕，再看看資深ETF（0050／0056）的長年期表現，ETF確實有其存在的價值。

最後我們在有限的歷史資訊裡，核查00878的歷史股價，其歷年平均低價為15.2元，近三年總平均股價為16.8元。若保守評估00878明年四季配息總合可能低至0.8元，16元以下的股價作買進，享有5％以上的殖息乃是長線投資人更合宜的作法。

圖表由作者整理

小股東的大投資園地裡有長年期的投資心得及多元的資產配置，如果您也有興趣，歡迎和我們一起探討。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：由00878淺談ETF投資攻略