「乾淨版」0050市值型ETF將上市 專家：00923股性會比大盤活潑

又有一檔新的ETF準備募集囉！現在全球有志一同朝向2050淨零碳排的目標持續前進，台灣也在1月10號的時候通過《氣候變遷因應法》，最快2024就要針對排碳大戶徵收碳費了！究竟碳費對企業有哪些影響？為什麼00923群益台灣ESG低碳50要把碳密度指數納進篩選原則呢？來看阿格力怎麼幫大家解析這檔最新的ETF吧！

以下為影音內容：

1月10號立法院正式三讀通過氣候變遷因應法，2050年要淨零碳排以外，對於投資人最重要的事情，莫過於「徵收碳費」這件事情，最快可能會在2024開始實施。

徵收碳費也意味著要針對一些排碳大戶，例如是年排放量2.5萬噸以上這樣的大戶，在台灣大概有287家，就會對他們進行碳費的徵收，也就是說會增加公司的營運成本；特別是對於一些傳產的行業影響更大，水泥、鋼鐵這些，都是排放二氧化碳其實還蠻多的這樣個一個產業。

所以政府就希望，它們的設備能耗可以改善，或者透過其他的方式，例如：熱回收、購買氫能、買綠電等等。

簡單說就是，如果排碳量太大的話就請花錢改善，倘若沒有辦法，就要花錢請別人幫忙改善，大概就是這樣的意思。

徵收碳費如果是按照歐盟的標準來收費的話，就以2021年的稅後淨利來推算好了，傳產的話利潤大概會影響24％，是一個不能輕忽的數字。

淨零碳排的最新進度

2050年淨零碳排距離現在也不到30年了，很多公司都開始有ㄧ些具體作為了：

中租－KY（5871） 中租是全台最大的太陽光電業者 裝置容量超過1GW、成立中租士電進軍儲能、配售綠電給開發金、中華電

RE100

由氣候組織（The Climat Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）所主導的全球再生能源倡議，其目標是匯集全球最具影響力的企業以電力需求者的角度改變用電市場，共同努力提升使用再生能源的友善環境；希望大企業可以加入，目標在2050年之前100％使用綠電（再生能源）。

目前已經有350家公司加入：Apple、 Google、 Microsoft...等等，台灣當然也不落人後，台積電（2330)、台達電（2308）、富邦金（2881）都有加入，最重要的是這些公司也會要求自己的供應商也要使用綠電才行。

像是Apple最大的供應鏈之一是鴻海（2317），換言之鴻海也要開始往綠能這一步去布局；也就是說想要跟大企業做生意的話，勢必就要往低碳的方向去發展了，所以未來低碳不再只是環保議題而已，如果沒有在公司做好相關的因應對策，可能就連訂單都接不到。

ESG+低碳，00923的兩大重點邏輯！

如果對這樣的趨勢有興趣的話，群益投信即將在2月20號至22號募集一檔群益台灣ESG低碳50ETF基金（00923）。

上圖是00923的選股邏輯，兩個最重要的重點，分別是只挑ESG表現優異的公司，再來會排除高碳密度，之後取市值前50大的公司。

ESG排行較前的公司通常有賺錢，因為有賺錢就有餘力促進環境永續發展。

另外碳密度的公式，就是二氧化碳排放量去除以企業的年營收，所得到的一個數字：00923會剔除碳密度前20％的公司（代表賺不多又重汙染），

00923的三大特色

1.淨化版的0050

乾淨的淨，確實是比較乾淨，經過低碳密度的這樣的篩選之後，其實一些比較高碳排放量的產業，例如：水泥、鋼鐵等等。在00923裡面通通都沒有。

所以等於提前幫投資人因應，未來當碳費要徵收的情況下，一些比較會受到大衝擊的產業，都已經優先去排除了。

2.投資市值型ETF的新選擇

在0050上一些被詬病的問題，其實在00923上都有做了一些改善，例如說台積電條款，台積電光權重就佔了一半，到底是在買台積電還是ETF。

00923的最大成分股上限是30％，也代表說相對其他的成分股比較有表現的空間，同時也納入了ESG這樣的設計。對於法人長期投資來說，是比較有機會去獲得青睞的。

適合00923的投資策略，可以是定期定額、照景氣對策燈號，甚至是台股本益比，這樣的投資方法，其實用在評估00923也非常適用。

3.股性可能比較活潑

經由剛剛所說ESG這樣的篩選，其實很多碳排放量高的產業，基本上進不太來。

所以00923這檔ETF電子和金融，所佔的權重就會比較高，兩者合計約94％，電子有約77％，其中股性很活潑的半導體也占60％左右。

已台灣的護國神山群來說，晶圓代工台積電、聯電、IC設計的聯發科、瑞昱等等都是成分股。

攤開這些成分股來看，非常多Beta值都高於1，那就可以合理的預期，這檔00923的波動性應該會比大盤還要大。

00923小檔案和募集資訊

00923的配息是落在2月跟8月，預計會在今年八月迎來首次配息，且有收益平準金的制度，不怕股利被稀釋。

它是一段式的管理費，經理費是0.32％，保管費是0.035％，合計0.355％，投資人可以自行衡量，這樣的費用能不能夠接受。

00923調整成分股是在3、6、9、12月，跟0050還有006208來說是一樣的。

募集的時間在2月20至22日這三天，每股15元，3月8日上市。

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