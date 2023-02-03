投資006208、美股…24歲男「三年存下124萬」！他列存錢8大重點

一名出生於單親家庭、24歲男網友分享三年存下124萬的經驗，他目前將資產投入006208；美股VTI、VXUS、BNDW，三年來在股市玩過長線、短線、當沖、幣圈、鏈遊theaten arena、Stepn等，他提出八點建議，呼籲多方嘗試投資，並強調不要開槓桿，更不要為了存錢太省當苦行僧。

一名24歲的網友在論壇Dcard發文分享存到100萬的經驗談，他每月固定開銷包括孝親費10277元（含電話費）、房租7500元（不含電費）、每日餐費300元等。現有資產包括台股006208；美股VTI、VXUS、BNDW，另若遇到感興趣的加密貨幣也會投資。

該網友在2020年開立證券戶，買下人生第一張股票第一金，卻遇到疫情、家中週轉問題，股票賠了6000元、又贊助家中2.8萬。接著他開始玩短線，並開啟當沖之路，2020年底存款約20餘萬。

該網友2021年當沖股票，因放空被嘎最高未實現損益-30000，最終賠1600元出場，也因此讓他停止當沖。接著開始每月定期定額1萬買006208，並開始幣圈之路，另接觸鏈遊theaten arena獲利5700元出場，但網格交易以太幣也賠了4000元。他也在Firstrade開戶，買了人生第一組美股ETF（VTI+VXUS+BNDW)，2021年底存款約50餘萬。

2022年則是他的資產快速累積的一年，他接觸鏈遊Stepn、買了NFT鞋子、買入防疫險，理賠實拿19萬，還有偶爾放空以太幣，獲利5000元，此外持續定期定額扣款、另把加密貨幣、防疫保單賺的錢復投台、美股。目前總資產包括活存53萬、台股32萬、美股40萬，共125萬。

該網友分享八點存錢投資心得，第一，多方嘗試各種投資。第二，長短線投資各有好處，選擇自己能晚上睡得著的方式就好。第三，若你是想長期投資指數，下跌時會抱不住的話，可以嘗試股/現金 配置，現金留多一點也可以。第四，好好體驗你的生活。

第五，不要開槓桿。第六不要忽視儲蓄的重要。第七，短線與長線交易建議分開不同帳戶操作，才不容易混亂，確實控制長短線資金的比例。第八，吃的不要省過頭，不要當苦行憎。