00878買在最高點還是能睡得著覺！ 專家：每股配0.27元沒啥好怨

去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，大部分股票漲幅2~3成，少數個股甚至有超過4成的漲幅表現。不過同期間00878漲幅大約12%，短期比大盤低了些，就有朋友問，這樣持有00878是不是虧了？

的確，如果單看去年底以來大盤強彈的期間，00878的表現確實較落後。不過不要忘記了，這檔ETF本質是「高股息」，高股息的商品一般波動就不大，訴求Beta值要比大盤小，所以多頭時期表現落後大盤，那也是很正常的事。

不過我認為有這種疑問的朋友應該把視角放大一些，例如2022空頭年，台股高低點落差高達30%，大部分股票跌幅最高一度觸及3~4成，少數個股甚至一跌超過6成，但是同期00878高低點落差僅有17%。如果你是一位不幸買在最高點的地獄倒楣鬼，哪怕00878套在最高，2成以內的帳面虧損起碼還睡得著覺，也還有勇氣加碼。

換作其他標的，帳面虧損不要說超過6成，只要4成就足以讓你懷疑人生，整天食不下嚥心，抱都抱不住了，更別提底部加碼，大概率撐不到反彈就要被你賣光光。

看到這裡，我相信聰明的你已經想到了，最佳的策略就是多頭時期猛買成長股或是科技型商品，空頭時期擁抱高股息ETF，這樣績效絕對第一流，肯定好棒棒！

對，理論上的確是這樣，但是你相信我，像這種變來變去的策略，最後一定是上漲的時候持有穩健的高股息ETF，看到人家買科技股賺到流湯，真的挪動部位到這些積極屬性的商品，多頭就結束了。落得辛苦累積一段時間的股息與價差，在短短的時間裡賠的精光，最後心態也崩了。

所以自身投資屬性是什麼，一開始就要確定好，你要是認同高股息ETF，就要接受它多頭時期表現可能會輸給大盤的特性，但是換來的，是在空頭時期有相對抗跌的表現。不要見一個愛一個，賺你該賺的錢就好。

最近又到了878配息的時間點了，預估每股配0.27，折算下來殖利率超過6%，作為高股息ETF，該有的都有了，沒什麼好怨的。

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