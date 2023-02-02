快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878買在最高點還是能睡得著覺！ 專家：每股配0.27元沒啥好怨

聯合新聞網／ 股添樂
記者余承翰／攝影 余承翰
記者余承翰／攝影 余承翰

去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，大部分股票漲幅2~3成，少數個股甚至有超過4成的漲幅表現。不過同期間00878漲幅大約12%，短期比大盤低了些，就有朋友問，這樣持有00878是不是虧了？

的確，如果單看去年底以來大盤強彈的期間，00878的表現確實較落後。不過不要忘記了，這檔ETF本質是「高股息」，高股息的商品一般波動就不大，訴求Beta值要比大盤小，所以多頭時期表現落後大盤，那也是很正常的事

不過我認為有這種疑問的朋友應該把視角放大一些，例如2022空頭年，台股高低點落差高達30%，大部分股票跌幅最高一度觸及3~4成，少數個股甚至一跌超過6成，但是同期00878高低點落差僅有17%。如果你是一位不幸買在最高點的地獄倒楣鬼，哪怕00878套在最高，2成以內的帳面虧損起碼還睡得著覺，也還有勇氣加碼

換作其他標的，帳面虧損不要說超過6成，只要4成就足以讓你懷疑人生，整天食不下嚥心，抱都抱不住了，更別提底部加碼，大概率撐不到反彈就要被你賣光光。

看到這裡，我相信聰明的你已經想到了，最佳的策略就是多頭時期猛買成長股或是科技型商品，空頭時期擁抱高股息ETF，這樣績效絕對第一流，肯定好棒棒

對，理論上的確是這樣，但是你相信我，像這種變來變去的策略，最後一定是上漲的時候持有穩健的高股息ETF，看到人家買科技股賺到流湯，真的挪動部位到這些積極屬性的商品，多頭就結束了。落得辛苦累積一段時間的股息與價差，在短短的時間裡賠的精光，最後心態也崩了。

所以自身投資屬性是什麼，一開始就要確定好，你要是認同高股息ETF，就要接受它多頭時期表現可能會輸給大盤的特性，但是換來的，是在空頭時期有相對抗跌的表現。不要見一個愛一個，賺你該賺的錢就好

最近又到了878配息的時間點了，預估每股配0.27，折算下來殖利率超過6%，作為高股息ETF，該有的都有了，沒什麼好怨的

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

延伸閱讀

00878、0056、00900、00713選誰？ 11檔高股息ETF整理懶人包

「別買台積電股票！」 工程師：職業生涯壽命不長…鎖定45歲要退休

00878配息金額出爐！擬配0.27元、單期殖利率達1.5%

相關新聞

00878買在最高點還是能睡得著覺！ 專家：每股配0.27元沒啥好怨

去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，大部分股票漲幅2~3成，少數個股甚至有超過4成的漲幅表現。不過同期間00878漲幅大約12%，短期比大盤低了些，就有朋友問，這樣持有00878是不是虧了？

五檔ETF 16日除息 吸睛

元月ETF除息才告一段落，2月除息秀就緊鑼密鼓登場。各投信昨（1）日陸續公告旗下ETF配息金額，目前共有五檔台股ETF已...

等權重ETF 存股族新選擇

臺灣證券交易所表示，等權重ETF在海外市場發展已久，兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921）為台股ETF首檔運用等...

富邦特選高股息30（00900）擬配0.12元 全年殖利率上看12%

富邦特選高股息30（00900）配息金額出爐！根據富邦投信今（1）日公告，00900第一階段每受益權單位擬配息0.12元...

紅包來了！國泰投信「息收聯盟」ETF 2月15日為參與配息最後買進日

喜迎金兔年，國泰投信「息收聯盟」也開工了！多檔ETF即將在2月除息，包括國泰永續高股息ETF（00878）、國泰A級金融...

兔年最強五檔海外股票ETF 全由科技主題基金囊括

農曆期間美股由科技股領軍強勢上漲，帶動海外科技股ETF兔年開紅盤表現亮眼；統計跨國股票型ETF兔年來漲幅前五大發現，都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。